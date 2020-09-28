Генпрокуратура и МВД Абхазии: амнистия может затронуть осужденных по тяжким статьям

Парламент Абхазии 24 сентября объявил об амнистии ко Дню Победы. На свободу, согласно положениям постановления об амнистии, могут выйти примерно 50 человек.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. В Генеральной прокуратуре Абхазии и Министерстве внутренних дел опасаются, что на свободе по амнистии, постановление о которой приняли депутаты Парламента страны, могут оказаться осужденные за тяжкие преступления.

"Если исходить из третьего пункта постановления об амнистии, в котором говорится, что дела прекращаются в независимости от наказания в отношении инвалидов и больных, то по смыслу нет разграничений, это и тяжкие преступления, не исключено, что и особо тяжкие", - сказал в интервью радио Sputnik помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба, комментируя решение Парламента.

Генпрокуратура опасается неверных сведений об участии в военных действиях, об истинном состоянии здоровья людей, поэтому все документы будут проверяться, сказал он.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа в эфире Абхазского телевидения отметил, что с уважением относится к заслугам ветеранов войны, содержащихся в Дранде, но большинство из заключенных совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, и сокращение неотбытой части наказания для них не обосновано.

Чкадуа также считает несостоятельным и довод о том, что амнистия необходима из-за переполненности СИЗО.

По его словам, на данный момент в Драндскои следственном изоляторе 310 осужденных, при этом Чкадуа подчеркнул, что были времена, когда в СИЗО единовременно находилось 500-600 заключенных.

Опасается того, что при амнистии может возникнуть ситуация, когда списки участников освобождения Кодорского ущелья могут оказаться необъективным и под амнистию подпадут заключенные не участвовавшие в данной операции и депутат Парламента Батал Айба.

В эфире Абхазского телевидения он сказал, что голосовал против принятия амнистии.

Амнистия имеет массовый характер, подчеркнул он. По его мнению, данная амнистия бьет по репутации государства. Депутаты должны нести меру ответственности перед гражданами, подчеркнул он.

"Поддерживая ветеранов войны, мы развязал им руки на перспективу. Они будут знать, что в будущем совершив особо тяжкое преступление, они могут попасть под амнистию", - сказал парламентарий.

Он задался вопросом, является ли амнистия актом гуманизма или же халатностью.

"Списки ветеранов то увеличиваются, то уменьшаются", - отметил он.

Согласно постановлению парламента об амнистии, участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, инвалиды первой и второй группы, а также лица принимавшие участие в освобождении Кодорского ущелья будут амнистированы.

В случае, если они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, то они освобождаются от отбывания половины оставшегося срока.

Принятое постановление Парламента об амнистии вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.

"У нас есть два месяца, чтобы проверить медицинскую документацию, если люди являются инвалидами первой и второй группы, проверить справки об участии в боевых действиях во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, участие в Кодорских событиях 2008 года", - сказал на радио Sputnik Амичба.

Даур Амичба рассказал, на кого будет возложено исполнение постановления об амнистии.

"В части исполнения наказания, оно возложено на органы внутренних дел, в части исполнения штрафов на судебных исполнителей, в части условных наказаний, также на органы внутренних дел. Однако все эти дела, которые будут направляться в суд, в части снижения наказания, они будут рассматриваться в суде с обязательным участием прокурора. Кроме того, дела находящиеся в производстве также рассматриваются по ходатайству стороны защиты, с согласия подсудимого. Обязательно должно быть согласие на применение амнистии, помощник прокурора будет высказывать свою позицию о согласии или несогласии с амнистией", - сказал Амичба.

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл в эфире АТ сказала, что тюрьма в Дранде не соответствует никаким параметрам, условия содержания не соответствуют нормам, но недовольство в обществе связано с соразмерностью принятого решения.

"Это девятая амнистия за 27 лет. Шесть из них приурочены ко Дню Победы, получается, что каждые три года проводится амнистия. У нас нет закона об амнистии, поэтому депутаты проводят ее произвольно. Мне кажется в этом вопросе мы спекулируем ветеранами, и дискредитируем такой важный и гуманный акт амнистии", - считает она.

Шакрыл выразила удивление действиям депутатского корпуса. С одной стороны ужесточили наказание за оборот наркотиков, с другой приняли спорную амнистию, считает омбудсмен.

"Если парламент с одной стороны ужесточает санкции, с другой очень легко принимает решение уйти людям от наказания за тяжкие и особо тяжкие, то это очень удручает", - отметила она.

По ее мнению в этом вопросе должны были принять участие представители общества.

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил изучить вопрос об амнистии заключенных в начале июля.

Постановление об амнистии, приуроченной к 27-й годовщине Победы в Отечественной войне, было принято Парламентом 24 сентября.

Постановление вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Абхазии 26 сентября заявили, что приведение в исполнение отдельных частей закона об амнистии может дискредитировать правоохранительную и судебную системы и повлечь дальнейшее недоверие к государству в целом.

28 сентября председатель комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерий Агрба провел пресс-конференцию и ответил на критику постановления Народного Собрания об амнистии.