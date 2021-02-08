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Скорик о вакцинации от гриппа в Абхазии: активность населения была высокой

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210208/1031793496/Skorik-o-vaktsinatsii-ot-grippa-v-Abkhazii-aktivnost-naseleniya-byla-vysokoy.html

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в эфире радио Sputnik рассказала о том, как проходит вакцинация от гриппа в республике и почему так важно было привиться в период эпидемии COVID-19.

 

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Скорик о вакцинации от гриппа в Абхазии: активность населения была высокой

В этом году Минздрав Абхазии завез 17 000 доз вакцины от гриппа и около 13 тысяч доз было роздано по всем больницам и поликлиникам, сказала Скорик в эфире радио.

"Активность населения при вакцинации от гриппа была довольно высокой. Это было своего рода защитой от коронавирусной инфекции. Грипп поражает те же органы и системы, что и коронавирус. Когда ты обращаешься в медучреждение и говоришь, что у тебя есть прививка от гриппа, то естественно, врач или фельдшер уже может дифференцировать, что это у тебя явно не гриппозная инфекция, а надо искать именно коронавирус", - отметила Скорик в эфире радио Sputnik Абхазия.    

Ввиду того, что в Абхазии во время вакцинации от гриппа шел резкий рост коронавирусной инфекции, сроки вакцинации продлены, сказала Скорик, в эфире радио Sputnik Абхазия.      

Вакцинация населения Абхазии от гриппа началась в понедельник 7 декабря. В республику в общей сложности доставлено 17 тысяч доз вакцины от гриппа - препараты "Ультрикс" и "Совигрипп" российского производства приобретены за счет средств Минздрава. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно в районных больницах и поликлиниках.

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