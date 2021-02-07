Скорик рассказала, как прививка от гриппа может помочь в борьбе с COVID-19

Вакцинация от гриппа началась в Абхазии в начале декабря, прививку делают российскими препаратами "Ультрикс" и "Совигрипп".

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Вакцинация от гриппа - это тоже в своем роде защита от коронавирусной инфекции, так как грипп поражает те же органы человеческого организма, что и COVID-19, рассказала на радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

По мнению медиков, организм, надежно защищенный от гриппа, может иметь все возможности сосредоточиться на противодействие коронавирусному возбудителю.

Помимо этого, вакцинация от гриппа помогает медикам быстрее поставить диагноз пациентам с симптомами ОРВИ, потому что у привитых исключается заболевание гриппом, подчеркнула Скорик.

"В этом году нехватки вакцин не наблюдалось. Если раньше мы привозили около шести тысяч доз и потом докупали, то в этот раз правительством была закуплена огромная партия, и до сих пор есть остатки на складах. Так что, если у кого-то есть еще желание провакцинироваться, то это можно сделать. Вакцина прекрасного качества, дает защиту на год", - отметила она.

Минздрав также закупил вакцину от пневмококковых инфекций, и желающие могли обезопасить себя в том числе и от этой болезни, добавила Скорик.

"В этом году Министерство здравоохранения завезло около 17 тысяч доз вакцин от гриппа, и примерно 13 тысяч доз было роздано по всем районам поликлиникам, ЦРБ. Все желающие могли прийти и привиться. Я пока не собирала данные о количестве привитых, но то, что активность населения была высока, я знаю", - отметила она.

Вакцинация населения Абхазии от гриппа началась 7 декабря. В республику в общей сложности доставлено 17 тысяч доз вакцин от гриппа - препараты "Ультрикс" и "Совигрипп" российского производства, приобретенных за счет средств Минздрава.

В 2020 году вакцинацию от сезонного гриппа планировалось провести в октябре, но из-за задержки поставок вакцин из России график сдвинулся.

Задержка вакцин из российских заводов была связана с тем, что в России вышло постановление о том, что 60 процентов населения должно быть привито, и заводы оповестили Минздрав Абхазии, что график сдвинется до ноября.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно в районных больницах и поликлиниках.

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