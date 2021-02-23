Такие обстоятельства: Бондаренко о снижении численности хамсы в Черном море

Своим мнением о том, как вновь можно увеличить численность рыбы в абхазской акватории Черного моря, в эфире радио Sputnik Абхазия поделился президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики Альберт Бондаренко.

Радио Такие обстоятельства: Бондаренко о снижении численности хамсы в Черном море

Хамсовая путина в Абхазии обычно начинается в декабре, но в этом году рыбы мало, и заводы по переработке хамсы простаивают без работы. Экологи связывали это с аномально теплой для зимы погодой. Что изменилось с похолоданием и почему все-таки нет миграции хамсы в этом году, в эфире радио Sputnik рассказал президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики Альберт Бондаренко.

Он подчеркнул, что, по его сведениям, хамсы почти нет.

"Она не пришла. А если есть, то находится в восточной части страны – в Очамчыре. Сама путина проходит там. Но проходит в очень плохом состоянии. Мне и моим сподвижникам, и не только из Абхазии, кажется, что этому очень сильно способствовало то, что последние пять-шесть лет хамсу выловили. Мы предупреждали, что рыбы станет меньше. И мы с этим боролись. Но в итоге мы добились – хамсу выловили. Не всю, конечно, она есть, но ее поголовье значительно уменьшилось. Когда российский Азово-Черноморский институт предупреждал, что на территории Абхазии находится 120-125 тысяч тонн хамсы и рекомендовано к вылову 25 или 30 тонн, а мы вылавливаем 70-80, мы автоматически уничтожаем поголовье", - сказал Бондаренко.

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