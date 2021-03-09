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Такие обстоятельства: российский туроператор об отдыхе в Абхазии в межсезонье

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210309/1031964890/Takie-obstoyatelstva-rossiyskiy-turoperator-ob-otdykhe-v-Abkhazii-v-mezhsezone.html

Руководитель туркомпании абхазского направления Сергей Косилов в эфире радио Sputnik рассказал, много ли россиян выбирают Абхазию для отдыха в межсезонье и что их привлекает.

 

Радио
Такие обстоятельства: российский туроператор об отдыхе в Абхазии в межсезонье

В этом году на мартовские праздники спрос на Абхазию очень большой, сказал Косилов в интервью радио.  

"Объекты, которые подготовились и работают в эти дни, которые создали специальные пакеты, в том числе и лечебные, конечно, они пользуются популярностью. Заявки есть, они идут, главное - минимальное наличие инфраструктуры. Понятно, что это март, и моря как ресурса нет, соответственно, надо чем-то разбавлять отдых, это могут быть экскурсии, походы в магазины, походы по достопримечательностям. Кто смог это актуализировать в своем предложении, они сейчас популярны", - отметил туроператор.  

По словам эксперта, март по цене практически не изменился.

"Март – низкий сезон, и тут важна загрузка, отели в основном сохранили цены. Если сравнивать с предыдущем годом, то в этом - бронирования больше. Сейчас люди хватают то, что сейчас доступно, работает, и при этом дешевле в Абхазии, чем, к примеру, в Сочи, потому загрузка больше, спрос больше", - рассказал Косилов.  

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.             

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