Пилия о местном собрании: опора для исполнительной власти

Своими ожиданиями от выборов в органы местного самоуправления и о том, каким должен быть депутатский состав, в эфире радио Sputnik поделился глава администрации Галского района Константин Пилия.

Радио Пилия о местном собрании: опора для исполнительной власти

В Галском районе все 11 участков открылись вовремя, на каждом участке выставлено по три сотрудника милиции, проинформировал глава района Константин Пилия в беседе на радио. В этом году по спискам 859 человек избирателей, отметил он.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать на 198 избирательных участках в 161 избирательном округе.

Надо отметить, что меньше всего округов, избирательных участков и людей, обладающих правом голосования, в Галском районе – 11 округов и участков, голосовать могут менее 900 избирателей. Объясняется это тем, что в 2014 году большинство жителей этого района лишились абхазского гражданства в связи с наличием гражданства Грузии. Последние выборы в органы местного самоуправления в Галском районе проводились в 2011 году, когда было по 25 округов и избирательных участков. Голосовало около 16 тысяч человек.

"Многие говорят, что у депутатов городского Собрания мало полномочий, это действительно так, но вручать больше полномочий неподготовленным людям априори неправильно, нужно сначала внести изменения в выборное законодательство, чтобы в тот орган попадали люди подготовленные, с опытом работы, с образованием. Депутатский орган - коллегиальный орган, если там люди подготовленные, то и любой руководитель, глава начинает опираться на этот орган, видит, что туда попадают подготовленные люди, а не просто окончившие школу, не имея никакого опыта работы, ни одного дня нигде не работающие. Глава, как минимум, человек прошедший какую-то школу, увидев, что этот орган совсем слабенький, он старается на него не опираться, старается обходить, и если даже депутаты что-то говорят, это вызывает небольшое раздражение у органа исполнительной власти", - сказал Пилия в эфире радио.

Выборы депутатов в органы местного самоуправления города, района, города в районе, поселка или села в Абхазии проводятся по одномандатным округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Депутаты городских и районных собраний избираются сроком на четыре года. Старая редакция закона о выборах в органы местного самоуправления предполагала срок полномочий депутатов в три года. Так было до 2006 года.

Первые выборы в органы местного самоуправления в новейшей истории Абхазии прошли 14 марта 1998 года. В дальнейшем выборы проходили в 2001, 2004, 2007, 2011, 2016 годах.

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