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Матуа о вакцинации от COVID-19 в Абхазии: нет сомнений, что это нам поможет

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210505/1032348257/Matua-o-vaktsinatsii-ot-COVID-19-v-Abkhazii-net-somneniy-chto-eto-nam-pomozhet.html

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Абхазии Алиса Матуа в эфире радио Sputnik рассказала, позволит ли вакцинация избежать роста заболевания коронавирусом и когда будут заметны ее результаты.

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Матуа о вакцинации от COVID-19 в Абхазии: нет сомнений, что это нам поможет

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Абхазию 30 апреля. По информации Минздрава республики вакцинация начнется после майских праздников.

Вакцинация от COVID-19 поможет остановить прирост заболеваемости в республике, сказала Матуа в эфире радио.  

"Мы смотрим по тем странам и регионам России, в которых уже провели вакцинацию и находятся в активном процессе. Мы видим, что у них нет такого прироста заболеваемости, соответственно, как только мы начнем, и этот процесс будет активный, население с желанием пойдет на вакцинацию, я более чем уверена, что нам это поможет. Естественно, мы сразу и быстро ковидную историю не закончим, но, что это нам поможет, в этом нет сомнений", - отметила Матуа.  

Эксперт сказала, что необходимо помнить и то, что иммунитету нужно время, для того чтобы наработаться.

"Вакцина - двухкомпонентная, сегодня вводят, и через три недели, и нужно дать время организму чтобы выработался хороший защитный иммунитет, поэтому ждать, что через неделю произойдут глобальные изменения, неправильно. Но через месяц и более мы будем иметь результаты", - сказала Матуа в эфире радио Sputnik Абхазия.

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