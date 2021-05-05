Матуа о вакцинации от COVID-19 в Абхазии: нет сомнений, что это нам поможет

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Абхазию 30 апреля. По информации Минздрава республики вакцинация начнется после майских праздников.
Вакцинация от COVID-19 поможет остановить прирост заболеваемости в республике, сказала Матуа в эфире радио.
"Мы смотрим по тем странам и регионам России, в которых уже провели вакцинацию и находятся в активном процессе. Мы видим, что у них нет такого прироста заболеваемости, соответственно, как только мы начнем, и этот процесс будет активный, население с желанием пойдет на вакцинацию, я более чем уверена, что нам это поможет. Естественно, мы сразу и быстро ковидную историю не закончим, но, что это нам поможет, в этом нет сомнений", - отметила Матуа.
Эксперт сказала, что необходимо помнить и то, что иммунитету нужно время, для того чтобы наработаться.
"Вакцина - двухкомпонентная, сегодня вводят, и через три недели, и нужно дать время организму чтобы выработался хороший защитный иммунитет, поэтому ждать, что через неделю произойдут глобальные изменения, неправильно. Но через месяц и более мы будем иметь результаты", - сказала Матуа в эфире радио Sputnik Абхазия.
Читайте также:
-
Первая партия "Спутник V" прибыла в Абхазию
-
В Роспотребнадзоре рассказали, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19