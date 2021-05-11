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Джинджолия об ухудшении ситуации с коронавирусом: надо собраться и воевать

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1298)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210511/1032389839/Dzhindzholiya-ob-ukhudshenii-situatsii-s-koronavirusom-nado-sobratsya-i-voevat.html

Врач, депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия поделился своим мнением о том, как помогать медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Радио
Врач Абхазии об ухудшении ситуации с коронавирусом: надо собраться и воевать

Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в Гудаутском ковид-госпитале за последний месяц увеличилось, и ситуация там усложнилась. В частности есть проблема с нехваткой медперсонала среднего и младшего звена. Об этом в интервью радио Sputnik Абхазия сообщила исполняющая обязанности заведующей инфекционным отделением Гудаутской больницы Ангелина Отырба.

О ситуации в ковид-госпитале и в целом с коронавирусной инфекцией в Абхазии радио Sputnik рассказал врач, депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия.

По его словам, ситуация меняется не в лучшую сторону, больные "тяжелеют".

"Огромная эмоциональная нагрузка на персонал. Люди измождены, замучены. Какие-то перспективы трудно предусмотреть, но это, видимо, как война. Надо собраться и воевать. Уже несколько месяцев как закончили свою миссию сотрудники военного мобильного госпиталя Минобороны России, это минус 50 коек. Надежда только на себя. Тяжело всем. Такие же проблемы, как у нас, я уверен, у медицинского сообщества России, во всех странах мира… Нет сотрудников – платить надо больше, нет денег – надо мотивировать, нет мотивации – звать наших земляков из России, не приезжают – звать и нанимать просто иностранных граждан. Ничего нового не придумаем, к сожалению", - сказал врач и депутат.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1298)

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