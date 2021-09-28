Пилия о газификации Абхазии: газ – хорошо, но надо подумать о последствиях

Об истории проекта по газификации Абхазии, о возможностях современного проекта и его рисках в эфире радио Sputnik рассказал инженер, общественный и политический деятель Давид Пилия.

Радио Пилия о газификации Абхазии

Сегодня в руководстве страны говорят о планах по проведению в республике газа и о газе как об альтернативном источнике энергии. О том, какие исторические корни есть у проекта газификации Абхазии, как можно оценить его возможности и какие риски при этом могут возникнуть, рассказал общественный деятель, депутат первого созыва Парламента Абхазии Давид Пилия.

"Последние 50 лет Абхазия использует сжиженный газ для бытовых нужд – в газовых плитах, в газовых колонках, которые когда-то были. Раньше Абхазия не была газифицирована, но в Абхазию во все времена завозился вагонами и автомобилями сжиженный газ. Автомобилями завозили по всей Абхазии. В частности, в Ткуарчале каждый новый дом сдавался с газовой станцией, куда закачивался сжиженный газ, которым люди пользовались в своих домах. В основном газ использовали для газовых плит. В 80-е годы был закончен проект строительства газопровода между Кутаиси и городами Сухумом и Ткуарчалом. В Сухум должен был пойти природный газ, чтобы вытеснить сжиженный газ. В Ткуарчал он шел для тепловой электростанции. Но этот проект вместе с развалом СССР умер. Трубы демонтированы, все ушли как черный металлолом на турецкий рынок", – рассказал Давид Пилия.

Современный проект газификации Абхазии предполагает колоссальные работы, которые займут не один год, считает Пилия.

"Я задаю себе вопрос, на какие средства это буде делаться? В любом случае, газификация не может быть альтернативой электроснабжению Абхазии. Наша электроэнергия достаточно дешевая, и мало-мальски наша экономика держится за счет дешевой электроэнергии. Газ будет дороже, тем более есть тенденция увеличения стоимости газа в мире. Какие риски нас ожидают в будущем и насколько эта стоимость повлияет на наши карманы, трудно сегодня сказать. Понятно, что нужно разгружать энергосистему Абхазии. А куда мы будем девать высвободившуюся электроэнергию? Кто будет это контролировать? Меня еще никто не убедил, что мы своими силами не можем поддержать собственную электроэнергетику", – отметил Пилия.

Он считает, что Абхазии нужна новая, более мощная генерация, которая бы поддерживала баланс системы энергетики.

"Было бы разумно в районе Гагры построить тепловую электростанцию мощностью до 100 мегаватт. Зачем нам тянуть трубы до Сухума, если провода уже на столбах висят. Можно переток из Гагры на восток Абхазии организовать, чтобы поддержать напряжение и частоту. Когда-то Ткуарчалская ГРЭС эту задачу выполняла", - считает эксперт.

Для Абхазии есть риски после газификации, убежден Пилия.

"Конечно, хорошо, когда ты открываешь рычажок на газовой плите и газ загорается. А представьте, начнем не платить за газ. Долги будут увеличиваться и будут нарастать, как снежный ком. Что потом произойдет? За электроэнергию 40 копеек не все платят. И газ будет вымывать нашу наличность из Абхазии. С точки зрения финансов, думаю, это для нас не самое лучшее. Хотя, конечно, газ - хорошо! Но давайте подумаем о последствиях", – сказал Давид Пилия.

Он убежден, что к решению этого вопроса необходимо привлечь общественность, выслушать мнение специалистов.