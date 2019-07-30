Новая жизнь на старой родине: о пути Нусрета Ахба из Турции в Абхазию

О том, что заставило потомка махаджиров Нусрета Ахба вернуться на историческую родину из Турции, и как он создал здесь счастливую семью, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Для того, чтобы вернуться на родину предков, где они жили более 150 лет назад, нужно обладать решительностью. Многим абхазам, родившимся и живущим за пределами республики, тяжело возвращаться к родным истокам – многое связывает с "новым" местом.

Несмотря на все сложности, находятся люди, которые вопреки преградам все же решают вернуться туда, откуда когда-то ушли их предки. На постоянное жительство в Абхазию Нусрет Ахба приехал пять лет назад, и, по его признанию, эта идея не оставляла его с самого детства.

Сырма Ашуба, Sputnik

Первая пятилетка

"Мне было около семи лет, когда умерла моя бабушка. К нам в дом часто приходили друзья деда, они рассказывали много историй про Абхазию, это я хорошо помню. Мне всегда было интересно, где на карте находится Абхазия, думал, как туда можно добраться", - рассказывает репатриант.

Желание связать свою судьбу с республикой еще больше усилилось после войны, в которой приняли участие многие представители диаспоры.

"На войне погиб мой односельчанин Ефкан Цыба, также в Абхазии воевали Али и Бекир Ашуба, Аишагуль Ашуба и многие другие. Их подвиг вдохновил нас еще больше, и желание оказаться в Абхазии усилилось", - говорит Ахба.

Репатриант родился в турецком селе Сауксу, однако абхазы называют на абхазский манер – Джгерда. Позже семья перебралась в Стамбул, так как отец Нусрета работал в городе.

"Не смотря на то, что официально села, в которых живут абхазы, носят турецкие названия, жители дают им наши названия, чтобы не так остро ощущать разлуку с родиной. В детстве я очень много времени проводил в деревне, сразу как нас отпускали на школьные каникулы я ехал в село, потому что там наш язык, традиции, все то, что мне так дорого", - вспоминает он.

© Фото : предоставлено Нусретом Ахба Семья Нусрета Ахба

Приехать и остаться

До приезда в Абхазию Нусрет Ахба всегда говорил своим друзьям, что женится на абхазке и останется жить на родине, так он и поступил. "Я решил, переехать в Абхазию, а брат остался с матерью, то, что у меня есть родной брат облегчило мне путь сюда", - говорит репатриант.

Ахба поделился впечатлениями, которые у него были, когда впервые ступил на абхазскую землю. "Я ни секунду не чувствовал, что нахожусь не дома, было такое ощущение, что я ненадолго уехал и вернулся домой", - подчеркнул Ахба.

Супруга Нусрета Оксана Табагуа, журналист по образованию, семью они создали четыре года назад, и уже растят двоих сыновей – Инала и Темура. По мнению репатрианта, людям живущим в Турции, тяжело бросить семьи, работу, могилы предков и вернуться на историческую родину.

"Но при этом мы должны помнить, что у нас есть родная земля. Если в семье двое или трое братьев, пусть один останется в Турции, другие вернуться сюда, ведь здесь наш дом. Абхазия должна заполниться абхазами, и один из способов – возвращение диаспоры", - уверен он.

Самое сложное адаптироваться, найти себя на родине, устроиться на работу, говорит Ахба. "Правильно должен работать государственный проект по поддержанию крестьян, я думаю, что стране будет тяжело до тех пор, пока простой крестьянин не будет иметь возможность встать на ноги", - сказал репатриант.

Нусрет называет себя счастливым человеком, так как осуществил мечту детства – вернулся домой, создал здесь семью и нашел хорошую работу.

Историю возвращения на родину Нусрета Ахба читайте также на национальной версии портала Sputnik Абхазия.

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