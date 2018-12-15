Время для игристого: как выбрать шампанское к Новому году

Чем отличается винный напиток от классического игристого, сколько должны "держаться" пузырьки, и может ли "шампанское" быть российским. Эксперты дали рекомендации по выбору лучшего игристого вина в преддверии Нового года.

Sputnik

Что выбрать

Обращайте внимание на категорию товара, советуют эксперты Роскачества. Так называемые "игристые винные напитки", как правило, имеют красивые названия, напоминающие итальянские винные бренды. Такая же форма бутылки, красивая разноцветная фольга и пробка с проволочкой-мюзле. Пахнуть может чем угодно – от персика до клубники. Вот только к классическому игристому вину они имеют очень отдаленное отношение, указывают эксперты.

В такой бутылке может содержаться до 50% виноматериала (как виноградного, так и иного фруктового происхождения), остальное – вода, ароматизаторы и красители, а "метод брожения" - искусственная газация. Крепость в районе 8%. Ценность такого напитка сомнительна даже при его невысокой цене.

Чтобы выбрать настоящее вино, нужно читать этикетку. Если надписи "игристое вино" или "российское шампанское" на этикетке нет, переверните бутылку, там вы наверняка будет надпись "винный напиток газированный.

Если вы хотите быть уверенными на 100%, что вино произведено из винограда, выращенного в определенной стране, ищите на этикетке надпись на бутылке про защищенное географическое указание (ЗГУ) или защищенное наименование места происхождения. Соблюдение производителями этого правила в настоящее время жестко контролируется государством. Надпись можно ЗГУ найти не только на этикетке, но и на федеральной специальной марке, которая служит подтверждением уплаты льготного акциза на это вино.

Будни вина: домашняя винодельня в Дурипше>>

Игристые вина, в отличие от "тихих", проходят две стадии брожения. Сначала дрожжи перерабатывают виноградный сахар в алкоголь, затем, после добавления "тиражного ликера" (смеси вина, сахара и специальной культуры дрожжей), вино бродит второй раз для получения тех самых "волшебных пузырьков".

При классическом методе производства второе брожение и дальнейшая выдержка происходят в бутылках, при методе Шарма в больших емкостях из нержавеющей стали. Так вино, производят, например, в итальянском регионе Asti. Этот метод менее затратен, чем "классический" (одна емкость – акратофор позволяет произвести больше 26 тысяч бутылок вина), и может давать недорогие качественные вина.

Игристое вино – универсальный напиток и может сопровождать практически весь новогодний стол. Вопрос в подборе категории игристого. Мир этих вин очень разнообразен – от легких свежих на аперитив, к закускам, морепродуктам, рыбным блюдам до красных полусладких игристых вин к десертам, фруктам и даже к сложным блюдам кухни Китая и Юго-Восточной Азии.

Классификация игристого вина строится по цвету напитка, уровню сахара и степени "игристости". Так, вина разделяют на белые, розовые и красные, а по содержанию сахара – на экстра-брют (совершенно сухое), брют (очень сухое), сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Данные характеристики вина зависят только от конкретных предпочтений каждого потребителя.

Представление об игристых винах с содержанием сахара, как о менее качественных, в исследовании Роскачества не подтвердилось. В этой категории также есть образцы, заслуживающие внимания, как белые, так и розовые. Удаются российским производителям игристые полусухие и полусладкие вина из винограда мускатных сортов.

Иногда на маркировке значатся "выдержанное" и "коллекционное". "Выдержанным" называется вино, которое выдерживалось не менее шести месяцев в емкости-акратофоре либо не менее 9 месяцев в бутылке. Термин "коллекционное" используется только для вин, изготовленных классическим методом и выдержанных в бутылке не менее двух лет.

Как подавать

Температура подачи большинства игристых вин колеблется в диапазоне от 6 до 9 градусов. Для дорогих коллекционных вин, температура может приближаться к верхней границе и даже до 10 градусов. Это позволяет более полно раскрыться сложному аромату.

Мужское дело: виноград и розы Дурипша>>

Недорогие вина с остаточным сахаром лучше всего пьются "ледяными". Поддержать правильную температуру позволит ведерко со льдом на праздничном столе. Только не пытайтесь набить его льдом доверху, бутылку будет сложно уместить в большом количестве ледяных кубиков. Оптимальный метод – на треть объема льда, 2/3 холодной воды. Эффект охлаждения будет оптимальным, а бутылку будет удобно помещать в ведерко-кулер и вынимать из нее, промакивая салфеткой капли воды перед тем, как налить искрящееся вино в высокий бокал.