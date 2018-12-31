Закусывать надо: шесть лучших способов от похмелья

Интернет-издание The Independent рассказало, как справиться с последствиями чрезмерного употребления алкогольных напитков без медикаментов.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Журналист портала The Independent Макс Фриман-Миллс поговорил с врачами и специалистами по питанию и собрал шесть лучших способов облегчить симптомы похмелья, сообщает РИА Новости.

После пробуждения важно выпить хотя бы стакан воды. Обезвоживание приводит к головным болям и усталости, а потому врачи советуют начать регидратацию организма еще до того, как вы ляжете спать.

Эффективным и недорогим средством лечения тошноты является имбирь, отмечается в статье. Чашка имбирного чая с утра восполнит недостаток жидкости в организме и окажет успокаивающее действие на желудок. Кроме того, этот ингредиент положительно влияет на работу сердца и обладает противовоспалительным действием, а потому вполне может войти в ежедневный рацион. Диетологи советуют заваривать имбирь вместе с лимоном и медом.

Хороший завтрак наутро после приема алкоголя также поможет прийти в норму и сбалансировать уровень глюкозы в крови. Однако не стоит употреблять в пищу слишком жирные блюда. Лучше отдать предпочтение граноле и фруктам.

"Продукты, содержащие калий, помогут вашему организму восстановить электролитный баланс, сбившийся после употребления алкоголя. Для этого также подойдут бананы и авокадо", - говорит диетолог Рианнон Ламберт.

Крайне эффективным антипохмельным средством считаются экстракты кактуса Опунции или же конфетного дерева. Они уменьшают тошноту, головокружение и головные боли.

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От расстройств желудка пригодится экстракт артишока.

"Эта пищевая добавка стимулирует желчеотделение и облегчит вздутие живота и другие симптомы нарушения пищеварения, связанные с употреблением алкоголя", - отметил диетолог Роб Хобсон.

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Побороть похмелье поможет и сон. Даже если вам с утра на работу, найдите немного времени в течение дня, чтобы вздремнуть, советуют специалисты.