15:31 23 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.33
  • EUR75.39
Поиск
Мужчина делает записи в блокнот

Эксперты объяснили, почему опасно отказываться от ручного письма

© Фото : startupstockphotos.com
Общество
Получить короткую ссылку
10 0 0

Во всем мире в среду 23 января отмечается день ручного письма. Инициатором праздника выступила Ассоциация производителей пишущих инструментов.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Ручное письмо переходит в разряд хобби и увлечений, у этой тенденции есть определенные риски для людей, перестающих писать от руки, считают эксперты, сообщает РИА Новости.

Почтовый ящик
© Sputnik / Анжелика Бения
Пишите письма

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов считает, что почерк может рассказать о человеке абсолютно все.

"Даже если человек пытается изменить почерк, он меняет его от какой-то базовой основы, и поэтому просматривается сначала... Основы почерка все равно сохраняются", - сказал психиатр.

Почерк может рассказать об очевидных чертах характера человека, считает доктор психологических наук МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Тхостовхолог.

Каллиграф Юрий Ковердяев объяснил, какую роль в развития мозга человека играет мелкая моторика, которая напрямую связана с навыком ручного письма.

Именно поэтому специалисты выражают озабоченность тем, что дети все меньше пишут, а современные гаджеты позволяют даже не печатать на клавиатуре и набирать на телефоне, а делать это при помощи голоса.

"Это опасно для детей, и в дальнейшем для их детей. Если сейчас дети не привыкнут писать, они своих детей уже не будут приучать к этому", - рассказал он.

Ковердяев уверен, что, если человек перестает писать, то начинает атрофироваться определенная часть мозга.

Читайте также:

Руки в пасте, мысли об искусстве: каково быть левшой>>

Бухарева: почерк хранит тайны человека>>

Тайные знаки письма: сотрудники Sputnik выяснили, что скрывает их почерк>>

По теме

Касландзия: по почерку человека можно многое распознать
Тайны следствия: как установить психологический портрет по почерку
Бухарева: почерк хранит тайны человека
Психолог о почерке: наклон влево – индивидуалист, вправо - самодостаточность


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Величественные горы, чистейшие источники и другие красоты Курильских островов
Привет из прошлого: как в таллиннском музее оживают старые компьютеры
Мандарины
"Почем мандаринчики?": из чего складывается цена абхазского "золота"

Соцсети

Sputnikabkhazia