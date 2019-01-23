Эксперты объяснили, почему опасно отказываться от ручного письма

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Ручное письмо переходит в разряд хобби и увлечений, у этой тенденции есть определенные риски для людей, перестающих писать от руки, считают эксперты, сообщает РИА Новости.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов считает, что почерк может рассказать о человеке абсолютно все.
"Даже если человек пытается изменить почерк, он меняет его от какой-то базовой основы, и поэтому просматривается сначала... Основы почерка все равно сохраняются", - сказал психиатр.
Почерк может рассказать об очевидных чертах характера человека, считает доктор психологических наук МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Тхостовхолог.
Каллиграф Юрий Ковердяев объяснил, какую роль в развития мозга человека играет мелкая моторика, которая напрямую связана с навыком ручного письма.
Именно поэтому специалисты выражают озабоченность тем, что дети все меньше пишут, а современные гаджеты позволяют даже не печатать на клавиатуре и набирать на телефоне, а делать это при помощи голоса.
"Это опасно для детей, и в дальнейшем для их детей. Если сейчас дети не привыкнут писать, они своих детей уже не будут приучать к этому", - рассказал он.
Ковердяев уверен, что, если человек перестает писать, то начинает атрофироваться определенная часть мозга.
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