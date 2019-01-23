Эксперты объяснили, почему опасно отказываться от ручного письма

Во всем мире в среду 23 января отмечается день ручного письма. Инициатором праздника выступила Ассоциация производителей пишущих инструментов.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Ручное письмо переходит в разряд хобби и увлечений, у этой тенденции есть определенные риски для людей, перестающих писать от руки, считают эксперты, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Анжелика Бения Пишите письма

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов считает, что почерк может рассказать о человеке абсолютно все.

"Даже если человек пытается изменить почерк, он меняет его от какой-то базовой основы, и поэтому просматривается сначала... Основы почерка все равно сохраняются", - сказал психиатр.

Почерк может рассказать об очевидных чертах характера человека, считает доктор психологических наук МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Тхостовхолог.

Каллиграф Юрий Ковердяев объяснил, какую роль в развития мозга человека играет мелкая моторика, которая напрямую связана с навыком ручного письма.

Именно поэтому специалисты выражают озабоченность тем, что дети все меньше пишут, а современные гаджеты позволяют даже не печатать на клавиатуре и набирать на телефоне, а делать это при помощи голоса.

"Это опасно для детей, и в дальнейшем для их детей. Если сейчас дети не привыкнут писать, они своих детей уже не будут приучать к этому", - рассказал он.

Ковердяев уверен, что, если человек перестает писать, то начинает атрофироваться определенная часть мозга.

Читайте также:

Руки в пасте, мысли об искусстве: каково быть левшой>>

Бухарева: почерк хранит тайны человека>>

Тайные знаки письма: сотрудники Sputnik выяснили, что скрывает их почерк>>