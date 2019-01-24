"Кто кого?": редакторы Sputnik и Postimees поспорили о пропаганде в соцсетях

В эфире эстонского государственного канала ETV+ шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева и главред русскоязычной версии Postimees Олеся Лагашина говорили о пропаганде, свободе слова и о работе СМИ в Эстонии.

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Дебаты прошли в среду, 23 января, в прямом эфире русскоязычного эстонского государственного канала в передаче ведущего Андрея Титова "Кто кого?".

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Главной темой передачи стал вопрос "Угрожает ли Эстонии пропаганда в соцсетях и все ли методы борьбы оправданны?", а поводом к нему — блокировка руководством социальной сети Facebook страниц и аккаунтов, связанных со Sputnik и якобы не отвечающих нормам соцсети.

В состав жюри передачи вошли Виктория Муске из Эстонского общества дебатов, чьи материалы неоднократно выходили на страницах портала Postimees, бизнес-тренер и эксперт по переговорам Александр Твердовский и представленный "медиа-экспертом" Павел Иванов — ведущий передачи на радио, которое входит в тот же медиаконцерн, что и Postimees.

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Телезрители могли поддерживать своих фаворитов путем телефонных звонков на платный номер передачи.

Держать и не пущать — неприемлемо

В своей вступительной речи Олеся Лагашина сообщила, что попытка сделать Facebook прозрачным ей вполне понятна, так как на сегодняшний день это "самый мощный информационный инструмент". По ее мнению, без Facebook портал Sputnik "просто не работает".

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"Вы можете создать массовую группу о происшествиях и за неделю до выборов начать насыщать ее новостями-фейками о мигрантах. Наконец, через Facebook легко травить журналистов мейнстримных СМИ", — обратилась глава русской редакции Postimees к Елене Черышевой.

Лагашина подчеркнула, что сама, впрочем, не является сторонницей методов в стиле "держать и не пущать", а предпочитает бороться за качество мейнстримных СМИ с целью завоевания доверия читателя.

Особые условия для портала Sputnik

В своей ответной речи Елена Черышева заметила, что Sputnik — это точно такое же профессиональное средство массовой информации, как и остальные СМИ, работающие в Эстонии. От других СМИ Эстонии Sputnik, по ее словам, отличает лишь оказываемое на него давление по причине наличия у него иной, чем у мейнстримных СМИ, точки зрения.

"Счет в банке заблокирован, с некоторыми сотрудниками Sputnik велись "разъяснительные" беседы Полицией безопасности (КаПо), нам отказывают в аккредитации, в комментариях, объясняя это давлением со стороны КаПо. Возможно ли такое в современном демократическом государстве?" — описала Черышева условия, в которых приходится работать Sputnik Эстония.

Касаясь темы блокировки страниц и аккаунтов Sputnik со стороны Facebook, она отметила, что данный шаг не слишком повлиял на популярность портала, однако к самому руководству соцсети "есть много вопросов".

В ходе дебатов выяснилось, что в использовании соцсетей для распространения новостей нет ничего криминального. Это обычная практика для всех современных СМИ (CEO/CMM ), в том числе и для самого Postimees.

Работу Sputnik в Facebook оценивали военные

При этом Черышева обратила внимание на тот факт, что из всех СМИ руководство Facebook ополчилось именно на Sputnik. Более того, привлекло к анализу публикаций Sputnik действующую при Атлантическом совете США (продвигает идеологию НАТО) Лабораторию цифровой криминалистики (Digital Forensics Lab). По сути, соцсеть дала к себе доступ военной организации.

Факты и только факты

В ответ на вопрос ведущего Олесе Лагашиной о том, может ли она привести конкретные факты дезинформации или фейков со стороны Sputnik, глава русской редакции Postimees упомянула лишь случай с вопросами Sputnik в адрес Сил обороны по поводу обстоятельств ранения срочнослужащего Куперьяновского батальона.

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Шеф-редактор Sputnik Эстония напомнила, что данный пример как раз подтверждает профессионализм сотрудников Sputnik, которые, прежде чем публиковать непроверенную информацию, обратились за компетентными разъяснениями к военному начальству. Оно же оставило Sputnik без ответа, а разослало вопросы портала во все СМИ Эстонии, сопроводив их своими негативными комментариями.

Эстонские же СМИ, в том числе и Postimees, опубликовали эти комментарии, обвинив Sputnik в том, что он начал пропагандистскую кампанию против эстонских военных. При этом никто не пытался проверить эту информацию, обратившись ко второй стороне, как того требует кодекс журналистской этики. Между тем на Sputnik не была опубликована статья с неподтвержденной информацией.

Телезрители против независимого жюри

Черышева призвала участников передачи в спорах опираться на факты. В частности, она отметила, что за три года работы Sputnik в Эстонии в Совет по прессе не поступило на него ни одной жалобы, в то время как на Postimees в прошлом году жаловались 17, а, к примеру, на Delfi — 13 раз.

По итогам трех раундов дебатов члены жюри Виктория Муске и Павел Иванов отдали свои голоса руководителю русской редакции Postimees Олесе Лагашиной. Бизнес-тренер и эксперт по переговорам Александр Твердовский отдал три балла Елене Черышевой.

Таким образом, жюри присудило победу Олесе Лагашиной со счетом 6:3. А вот глас народа, то есть телезрителей ETV+, решил по другому: 65% звонков были в пользу шеф-редактора Sputnik Эстония Елены Черышевой и 35% отдали свои симпатии Олесе Лагашиной.