18:30 20 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.96
  • EUR71.92
Поиск
Надо подкачаться: как занимаются фитнесом во всем мире

Ученые рассказали, когда лучше всего заниматься фитнесом

© REUTERS / Jaime Saldarriaga
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0

Ученые выяснили оптимальное время для занятий физическими упражнениями.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Группа ученых из научно-исследовательского Института имени Вейцмана (Израиль) пришла к выводу, что тренировки по вечерам могут оказаться эффективнее, чем в любое другое время суток, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Medical Xpress.

Лаборатория провела опыты на мышах — грызунов отправили на беговую дорожку. Как выяснилось, эффективность тренировок улучшалась "вечером" (к концу активного периода мыши).

Спортивная гимнастика
© Sputnik / Томас Тхайцук
В здоровом теле: как в Сухуме работает бесплатная фитнес-студия

В частности, у подопытных зафиксировали повышение уровня метаболита ZMP, связанного с выработкой энергии и сжиганием жира. Ученые назвали это соединение "эндогенным аналогом" пептида AICAR, который спортсмены используют для повышения выносливости.

Тесты с людьми привели к аналогичным результатам. Отмечается, что вечерние тренировки, в отличие от утренних и дневных, проходят при пониженном потреблении кислорода, что делает упражнения эффективнее.

Ученые напоминают, что почти каждый аспект человеческой физиологии и процесса обмена веществ регулируется циркадными ритмами.

В результате похожих экспериментов ученых Калифорнийского университета (Ирвайн), выяснилось, что выработка белка HIF1A, регулирующего содержание кислорода в тканях и участвующего в энергетического обмене, также связана с циркадными ритмами.

Впрочем, если применить результаты этой работы к людям, то можно заключить, что эффективнее всего заниматься спортом "поздним утром", когда у грызунов начиналась активная фаза дня, отмечает портал.

По теме

Ярных: с помощью фитнес-браслета легко отследить маршрут его пользователя
Билецкий: сладкое должно быть поощрением для организма
Страх потолстеть


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: горящий Нотр-Дам и "Мисс Россия"
Танцующий слоненок Таиланд
В такт: слоненок "танцует" во время песчаных ванн
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia