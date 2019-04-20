Ученые рассказали, когда лучше всего заниматься фитнесом

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Группа ученых из научно-исследовательского Института имени Вейцмана (Израиль) пришла к выводу, что тренировки по вечерам могут оказаться эффективнее, чем в любое другое время суток, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Medical Xpress.

Лаборатория провела опыты на мышах — грызунов отправили на беговую дорожку. Как выяснилось, эффективность тренировок улучшалась "вечером" (к концу активного периода мыши).

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В частности, у подопытных зафиксировали повышение уровня метаболита ZMP, связанного с выработкой энергии и сжиганием жира. Ученые назвали это соединение "эндогенным аналогом" пептида AICAR, который спортсмены используют для повышения выносливости.

Тесты с людьми привели к аналогичным результатам. Отмечается, что вечерние тренировки, в отличие от утренних и дневных, проходят при пониженном потреблении кислорода, что делает упражнения эффективнее.

Ученые напоминают, что почти каждый аспект человеческой физиологии и процесса обмена веществ регулируется циркадными ритмами.

В результате похожих экспериментов ученых Калифорнийского университета (Ирвайн), выяснилось, что выработка белка HIF1A, регулирующего содержание кислорода в тканях и участвующего в энергетического обмене, также связана с циркадными ритмами.

Впрочем, если применить результаты этой работы к людям, то можно заключить, что эффективнее всего заниматься спортом "поздним утром", когда у грызунов начиналась активная фаза дня, отмечает портал.