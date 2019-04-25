Участники форума Победителей: должны быть достойными памяти защитников

Санкт-Петербург, 25 апр - Sputnik, Роберт Джопуа. Нынешнее поколение должно быть достойно памяти защитников блокадного Ленинграда, сохранивших мир и свободу, сказал, обращаясь к участникам IX Международного форума Победителей "Великая Победа, добытая единством", начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, сообщает с места события корреспондент Sputnik.

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"Их подвиг всегда будет служить ярким примером доблести, фронтового братства и великой ответственности перед будущими поколениями", - сказал Чернов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зачитал приветственное слово президента России. В нем глава российского государства отметил мужество жителей и защитников города на Неве, которое всегда будет служить примером беззаветной любви к Родине, несгибаемой воли и величия духа.

"Братское единение народов Советского Союза, сокрушивших нацизм, – наше общее историческое, нравственное достояние, залог дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Мы обязаны бережно хранить память о героях, сражавшихся за свободу и независимость Отечества, и передать ее грядущим поколениям", - отмечается в приветствии Путина.

В первой половине дня делегаты форума Победителей приняли участие в торжественной церемонии возложения венков к Вечному огню у монумента "Мать–Родина" и закладке аллеи на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

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Завершится день торжественным вечером с концертом, подготовленным представителями национальных делегаций.

Участие в форуме принимают делегации всех стран постсоветского пространства. В число 250 делегатов входят ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и их потомки, представители органов государственной власти, общественных организаций и поисковых движений, историки.