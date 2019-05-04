Вкусные витамины: как выбирать и правильно мыть фрукты и овощи

Сезонные овощи и фрукты как источник ценных питательных веществ, витаминов и микроэлементов могут принести максимум пользы, если их правильно выбирать и мыть.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям, которые помогут выбрать свежие фрукты, овощи и ягоды.

Внешний вид

Эксперты отмечают, что, покупая овощи, фрукты и ягоды, необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах.

Профилактика инфекционных заболеваний

- соблюдение правил личной гигиены;

- соблюдение условий хранения фруктов, овощей, зелени и ягод;

- тщательное мытье плодов и зелени - обязательное условие их употребления и мера профилактики инфекционных заболеваний.

Как правильно мыть?