Роспотребнадзор: курение вызывает 90% онкологических заболеваний

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию хронического бронхита и эмфиземы, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. 90% онкологических заболеваний вызвано курением табака", - сказано в сообщении.
У людей, начавших курить с 15-летнего возраста, рак возникает в пять раз чаще, чем у начавших курить после 25 лет, говорится в сообщении. Более того, продолжительность жизни курильщика сокращается на 20-25 лет.
Специалисты ведомства обратили внимание на то, что, выкуривая 20 сигарет в день, за год курильщик получает дозу облучения равную 200 рентгеновским снимкам. Кроме того, в последнее время стало известно, что у молодых курящих женщин поражаются вены ног, что в будущем приводит к развитию варикоза, тромбоза и эктазий, повышается риск возникновения ишемической болезни сердца, инфаркта, мозгового инсульта.
"Примерно 50% обследованных курильщиков в той или иной степени страдают импотенцией. Курение табака подавляет сперматогенез", - отмечается в сообщении.
Главной опасностью курения эксперты Роспотребнадзора считают быстро возникающую зависимость, с которой в будущем сложно справиться. 98% тех, кто курит регулярно, пытаются бросить, но терпят неудачу либо сразу, либо возвращаются к курению в течение года.
Хорошей же новостью является то, что, бросив курить в любом возрасте, можно приобрести существенные преимущества для здоровья.
"Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни равную продолжительности жизни никогда не куривших людей", - резюмировали в ведомстве.
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