Western Union ограничила сумму переводов за границу для россиян

Пользователи платежной системы Western Union с 22 июля не смогут переводить в одну страну более 600 тысяч рублей в течение месяца.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Платежная система Western Union установила ограничение на заграничные переводы одним клиентом в одну страну в течение месяца, нововведение вступает в силу с 22 июля, сообщается на сайте компании.

Лимит составит 600 тысяч рублей в месяц. Исключение - переводы в Казахстан, Кыргызстан, Китай (включая Гонконг) и Вьетнам. По отношению к этим странам в апреле настоящего года было установлено ограничение в 100 тысяч рублей. При этом отмечается, что переводы в американских долларах пересчитываются в российские рубли по курсу платежной системы, установленному для соответствующего перевода.

Ограничения направлены на соблюдение закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в сообщении компании.

По данным Центрального Банка России, в 2018 году физлица перевели из России за рубеж 47,84 миллиарда долларов - это почти на 9% больше, чем годом ранее. При этом из России в страны дальнего зарубежья физлица перевели 34,56 миллиарда долларов, в государства СНГ - 13,28 миллиарда долларов. Средняя сумма одного перевода в страны дальнего зарубежья составила 177 долларов, а страны СНГ - 241 доллар.

До данным Национального банка Абхазии, в 2018 году трансферты, в основном, сформированные денежными переводами физлиц из республики, составили 5 369,1 миллиона рублей. Основной объем денежных переводов из Абхазии приходился на переводы в Россию 4 243,9 миллионов рублей или 79% от общей суммы денежных переводов.

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