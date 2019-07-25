Сделать программу маткапитала бессрочной призвали в Минтруда России

В Министерстве труда России считают, что программа материнского капитала должна стать бессрочной, заявил первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. В Министерстве труда России предложили сделать программу материнского капитала бессрочной.

Первый замглавы ведомства Алексей Вовченко в интервью РИА Новости сообщил, что в Минтруда выступают за то, чтобы эта мера действовала всегда, и величина маткапитала постоянно индексировалась.

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года.

Программа выплат за второго и последующего ребенка для граждан России рассчитана до 2021 года. Размер материнского капитала на сегодняшний день составляет 453 тысячи рублей.

Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.

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