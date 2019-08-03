Вечно молодой: ученые рассказали, как замедлить старение

Исследователи из Лидского университета в Великобритании в течение двух недель ежедневно щекотали уши добровольцам старше 55 лет слабыми разрядами тока. В результате испытуемые лучше себя чувствовали и крепче спали. Исследователи считают, что эта терапия замедлила старение организма.

О необычных способах продления молодости и их эффективности читайте в материале РИА Новости.

Пощекотать нервы

Специальное устройство, испускающее разряды в два-четыре миллиампера, крепится к козелку — небольшому хрящевому выступу на внешнем ухе. Два десятка добровольцев старше 55 лет включали его на 15 минут ежедневно в течение двух недель. Дискомфорта это не доставляло, разряды тока по ощущениям напоминали щекотку.

Практически у всех участников эксперимента увеличилась вариабельность сердечного ритма — показатель, описывающий изменения интервала между началом одного сердечного цикла и следующего. Считается, что чем выше вариабельность, тем ниже риск смерти от инфаркта. Также у добровольцев повысилась чувствительность к барорефлексу, то есть рецепторы аорты стали лучше реагировать на изменение артериального давления, и усилилась активность парасимпатической нервной системы (ПНС).

University of Leeds Устройство, разработанное учеными Лидского университета, крепится на хрящевой выступ на внешнем ухе. Так проще всего добраться до блуждающего нерва, регулярная стимуляция которого улучшает самочувствие.

Ее нейроны производят нейромедиатор ацетилхолин, который способствует расслаблению, замедляет сердечный ритм, расширяет кровеносные сосуды и снижает артериальное давление. С возрастом активность парасимпатической нервной системы падает и начинает преобладать ее антагонист — симпатическая нервная система (СНС), чьи нейроны вырабатывают адреналин, учащающий сердцебиение и повышающий давление. Именно поэтому пожилые люди испытывают проблемы со сном, сердцем, давлением и кишечником.

Устройство, разработанное британскими учеными, стимулировало блуждающий нерв и благодаря этому восстанавливало баланс между ПНС и СНС, который характерен для здоровых молодых людей. В итоге показатели здоровья улучшались, а сами испытуемые признавались, что значительно лучше себя чувствуют и крепче спят.

Молодая кровь

Переливание крови пожилым людям от более молодых доноров способно улучшить работу мозга, повысить когнитивные способности и даже сформировать новые кровеносные сосуды, предполагают исследователи. Живительный эффект молодой крови объясняют действием белка GDF11, влияющим в том числе на работу мозга и мышц. С возрастом его количество в крови уменьшается, что вызывает старческие изменения организма.

Начиная с 2013 года группа биологов из Гарвардского университета вводит GDF11 пожилым лабораторным мышам. У грызунов молодеют мышцы, улучшается работа сердца, образуются новые кровеносные сосуды. Кроме того, животные лучше справляются с заданиями на память и обучение, а в гиппокампе — отделе мозга, участвующем в формировании долговременной памяти — у них образуются новые нейронные связи.

Эти результаты вдохновили одну из компаний провести клинические исследования на людях. Пожилым добровольцам переливали плазму крови доноров в возрасте от 16 до 25 лет. Тем, у кого были проблемы с сердцем или болезнь Альцгеймера, процедура действительно помогла. Но у части пациентов улучшения, к сожалению, оказались временными.

Избавиться от старых клеток

Все человеческие клетки, кроме эмбриональных стволовых, перестают делиться через 40-50 циклов, когда количество накопленных мутаций становится критическим. По мнению ученых, таким образом клетки защищают себя и организм в целом от рака, но запускают механизм старения. Ведь скопления подобных выключенных из работы клеток — причина физиологических изменений, связанных со старостью.

Сегодня сразу несколько исследовательских команд в мире ищут способы удалять из организма состарившиеся клетки. В 2016 году исследователи из клиники Майо в Рочестере (США) создали линию мышей, в ДНК которых была встроена особая система, позволяющая избирательно убивать такие клетки. В результате генно-модифицированные грызуны жили на треть дольше сородичей, не страдали возрастными заболеваниями, а их мышцы не дряхлели.

Два года спустя молекулярные биологи из Национального института по проблемам старения в Бетесде (США) для уничтожения отживших свое клеток предложили использовать смесь двух веществ — дасатиниба, лекарства от лейкемии, и кверцетина, придающего луку горький вкус. Первое должно было убивать престарелые клетки, второе — снижать воспаление, вызванное действием дасатиниба.

Эксперименты на мышах показали, что новый препарат работает. Грызуны, которым вводили даже небольшие дозы, прожили на 36 процентов дольше, чем животные из контрольной группы. При этом риск смерти у них снизился в среднем на 65 процентов.

Заменить старые органы новыми

Одна из главных проблем возраста — износ внутренних органов. Выходом могла бы стать пересадка искусственных. По крайней мере, именно это предлагают исследователи, создавшие биологический 3D-принтер, который умеет печатать человеческие ткани с жизнеспособными капиллярами.

Ученым уже удалось распечатать часть челюстной кости, мышцу и человеческие уши. Причем последние они вживили под кожу лабораторным мышам. Через два месяца после имплантации уши все еще сохраняли форму, а вокруг них образовалась новая хрящевая ткань и система кровеносных сосудов.

Если авторы работы докажут безопасность этого изобретения, можно было бы не только решить проблему старения, но и покончить с острым дефицитом органов для пересадки больным.

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