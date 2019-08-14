21:55 14 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.20
  • EUR72.90
Поиск
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона

Предъявите отпечатки: новая функция появилась в WhatsApp на Android

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
77 0 0

Разработчики WhatsApp начали тестировать новую функцию для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

СУХУМ, 14 авг- Sputnik. В последней бета-версии мессенджера WhatsApp для Android появилась функция, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца, пишет РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo.

 

Чтобы включить вход по отпечатку пальца, необходимо найти в настройках раздел "Учетная запись" — "Конфиденциальность". При этом можно выбрать, когда использовать функцию: при каждом открытии приложения или в случае неактивности.

Несколько месяцев назад эта функция появилась на платформе iOS.

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют некоторые новые функции для следующей версии приложения на платформе iOS. В частности, в чатах появятся закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений. Кроме того, появится возможность быстрого редактирования полученных или отправленных мультимедийных файлов.

Читайте также:

Теги:
WhatsApp Inc.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Горы зовут: летние истории из Ауадхары
"Белые лебеди" на Чукотке: ракетоносцы Ту-160 перебросили в Анадырь
Хроника Отечественной войны народа Абхазии
Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию
Соцсети
Sputnikabkhazia