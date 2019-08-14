Предъявите отпечатки: новая функция появилась в WhatsApp на Android

Разработчики WhatsApp начали тестировать новую функцию для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

СУХУМ, 14 авг- Sputnik. В последней бета-версии мессенджера WhatsApp для Android появилась функция, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца, пишет РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo.

Чтобы включить вход по отпечатку пальца, необходимо найти в настройках раздел "Учетная запись" — "Конфиденциальность". При этом можно выбрать, когда использовать функцию: при каждом открытии приложения или в случае неактивности.

Несколько месяцев назад эта функция появилась на платформе iOS.

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют некоторые новые функции для следующей версии приложения на платформе iOS. В частности, в чатах появятся закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений. Кроме того, появится возможность быстрого редактирования полученных или отправленных мультимедийных файлов.

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