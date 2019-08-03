Изолента против хакеров: как спастись от киберпреступников

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, необходимо устанавливать на компьютеры антивирусы и обновлять программное обеспечение, а также заклеивать микрофон и камеру до момента, пока они не понадобятся, посоветовали в Роскачестве.

Заклеить "глаза и уши" своему компьютеру можно с помощью обычной изоленты или специальных "шторок", которые можно прикрепить на камеру ноутбука и регулировать.

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