Изолента против хакеров: как спастись от киберпреступников

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, необходимо устанавливать на компьютеры антивирусы и обновлять программное обеспечение, а также заклеивать микрофон и камеру до момента, пока они не понадобятся, посоветовали в Роскачестве.
Заклеить "глаза и уши" своему компьютеру можно с помощью обычной изоленты или специальных "шторок", которые можно прикрепить на камеру ноутбука и регулировать.
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