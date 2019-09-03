Под старину: гимназию с раздельным обучением и письмом пером открыли в Сочи

Новая гимназия открыта в Сочи на базе всероссийского госуниверситета юстиции.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Русская классическая гимназия с раздельным обучением мальчиков и девочек появилась в Сочи, сообщается на сайте администрации города.

"Особенность русской классической гимназии – раздельное обучение. Мальчики и девочки проводят время вместе лишь в столовой и на перемене. Педагоги считают, что это благотворно сказывается на учебном процессе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в гимназии не используют шариковых ручек, учащиеся пишут пером.

"Кажется, это отсылает нас к прошлому. Но, на самом деле, письмо пером развивает мозг ребенка, делает осанку правильной, каллиграфия также развивает способности ребенка очень сильно", – отметили в учебном заведении.

Гимназию открыли на базе всероссийского госуниверситета юстиции. В основе программы обучения лежит методика родоначальника научной педагогики Константина Ушинского. Преподают здесь фактически по дореволюционным и советским учебникам, адаптированным к современности.

Отмечается, что классы в гимназии оснащены по современным стандартам, например, высота парт и стульчиков регулируется в зависимости от роста ребенка. Первыми учениками русской классической гимназии в этом году стали 16 юных сочинцев. Набор в школу продолжается.

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