Конджария: занятия с репетиторами для выпускников в Абхазии – необходимость

Преподаватель русского языка и литературы cухумской школы №4 Саида Конджария в первый день нового учебного года в эфире радио Sputnik рассказала, с чем связана сильная загрузка старшеклассников.

Действительно, учащиеся выпускных классов в Абхазии сегодня загружены занятиями больше, нежели их сверстники 26 лет назад, в советский период, считает Саида Конджария.

"Почему это происходит? К сожалению, программный материал вступительных экзаменов не соответствует программному школьному материалу. Он намного шире и сложнее, очень много вопросов и даже предметов, которые не изучаются в школе. Это, например, касается экономистов, юристов. Поэтому они вынуждены заниматься дополнительно. Это необходимо", - рассказала Конджария.

В 2019 году учебный год в Абхазии начинается в понедельник 2 сентября.

Всего в 2019 году в средних общеобразовательных учреждениях Абхазии будут обучаться более 27 тысяч школьников.

В средние общеобразовательные школы Абхазии пойдут 2 795 первоклассников, сообщила в интервью Sputnik заместитель министра образования Абхазии Медея Ченгелия.

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