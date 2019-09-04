Центробанк России предупредил о росте хищений денег через соцсети

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Взлом аккаунтов пользователей в социальных сетях и рассылка друзьям жертвы просьб о помощи становится все более распространенным способом хищения денег, заявил замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

В интервью "Известиям" Сычев отметил, что при этом в большинстве случаев злоумышленники вводили свою жертву в заблуждение и втирались в доверие, чтобы она сама перечислила деньги.

"Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи. В виртуальном пространстве, хотим мы этого или нет, есть излишнее доверие к автору сообщений, который тебе вроде как друг. Это преломляет наши ощущения в пространстве реальном", - сказал сотрудник Центробанка России.

Отмечается, что иногда мошенники могут имитировать голос человека, от имени которого они просят о помощи. Кроме того, если раньше на подобные уловки попадались люди старшего и среднего возраста, то теперь — экономически активные граждане 30-45 лет, (65 процентов из них — женщины). У более молодых людей уровень доверия к безопасности современных технологий довольно высокий. Поэтому их бывает проще "купить" на звонок или сообщение от имени сотрудника банка, отметил специалист.

"Злоумышленник может позвонить клиенту якобы с официального номера телефона банка, сообщить, что зафиксирована попытка несанкционированного списания средств с его счета. Чтобы предотвратить хищение, гражданина просят сообщить код, который приходит в SMS. Зачастую приходит номер подтверждения той или иной крупной покупки или человеку дают код для перепривязки счета к другому номеру телефона. В состоянии стресса клиент не читает текст сообщения, а акцентирует внимание только на цифрах", - объяснил Сычев.

Сотрудник Центробанка обратил внимание, на то, что нет необходимости принимать поспешные решения, а по российским законам у гражданина есть два дня, чтобы подтвердить или опровергнуть операцию, приостановленную банком как подозрительную.

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