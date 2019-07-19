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Сердечные риски: ученые провели новое исследование причин инфарктов и инсультов

© Fotolia / Andrei Tsalko
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Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США, изучая работу сердечной мышцы, проанализировали 36 миллионов показаний артериального давления.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Американские ученые пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта, передает РИА Новости со ссылкой на портал EurekAlert!, который опубликовал результаты исследования.

Искусственное сердце
© Foto / Depositphotos / DarioStudios
Ученые напечатали на 3-d принтере настоящее сердце

Подчеркивается, что ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США проанализировали 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы. Исследование показало, что высокое диастолическое давление (в момент расслабления сердечной мышцы) почти с такой же частотой приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление (в момент сокращения сердца). Ранее считалось, что это не так и диастолическим давлением можно пренебречь.

Специалисты советуют следить за своим давлением, периодически измерять его, а при наличии повышенных показателей - регулярно контролировать давление, а также посещать врача.

Ранее ученые из Аризонского университета выяснили, что неэффективный, а также недостаточный ночной сон приводит к повышению артериального давления.

Считается, что граница нормы артериального давления находится в районе 120/80 миллиметров ртутного столба. Оптимальной длительностью сна медики считают от шести до девяти часов в сутки.

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Теги:
инсульты, инфаркты, давление, сердце


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