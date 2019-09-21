Православные Абхазии отметили праздник Рождества Богородицы

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухумском кафедральном соборе 21 сентября прошла божественная литургия в честь одного из главных христианских праздников – Рождества Пресвятой Богородицы.

Божественную литургию провел иеромонах Давид (Гвазава). Помолиться перед ликом Пресвятой Богородицы в Сухумский кафедральный собор пришло большое количество верующих.

"Для нас это очень важная дата, так как в этот день отмечается рождение Девы Марии, которая дала жизнь нашему спасителю – Иисусу Христу. Поздравляю всех православных христиан с этим замечательным праздником", - сказала прихожанка храма Валентина.

Родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна долгое время не имели детей. Они молились Богу о том, чтобы он им послал долгожданное чадо. Многие люди укоряли их и даже насмехались над их горем. У евреев считалось, что если в семье нет детей, то эта семья отвержена от Бога, что он наказывает бесплодием тех, кто грешен и не раскаялся в своем грехе.

Иоаким и Анна не переставали верить и молиться Богу. Когда они уже находились в преклонном возрасте, к ним явился архангел Гавриил, который сообщил, что суждено им стать родителями благословенной Божьей Матери, от которой на свет появится сам спаситель.

В праздник Рождества Богородицы верующие приходят в храм, чтобы помолиться Пречистой Деве. Христиане начали отмечать праздник в V веке. В церковном молитвослове Святую Богородицу называют Дверью небесной, вводящей Христа во Вселенную для спасения душ людей.

В Абхазии построено несколько храмов в честь Девы Марии. Один из самых известных – храм в Лдзаа, недалеко от Пицунды (Анан Лдзааных — ред.). Имя Пресвятой Девы носит и один из старейших соборов страны в селе Мыку Очамчырского района, датируемый Х веком. В Гудаутском районе особым почетом у верующих пользуется Лыхненский храм Успения Божьей Матери, сооруженный на рубеже X-XI веков.

Читайте также: