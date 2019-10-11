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"За выдающиеся усилия": Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, передает РИА Новости.

"За его выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе", - заявила на церемонии в Осло представитель норвежского нобелевского комитета. Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.

Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря.

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Теги:
Нобелевская премия мира


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