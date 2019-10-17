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"Не является вином": Госдума примет закон о виноградарстве и виноделии

CC0
Общество
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Предполагается, что закон разделит понятия "вино" и "винный напиток", нанося на этикетки соответствующие предупреждения.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Госдума России планирует принять закон о виноградарстве и виноделии, проект которого в среду был внесен группой депутатов из всех думских фракций после обсуждения с представителями профессионального сообщества и регионов, следует из сообщения официального сайта нижней палаты парламента.

Сбор винограда в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
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"Совет Государственной Думы утвердил график рассмотрения на пленарном заседании новой редакции закона о виноградарстве и виноделии: 19 ноября первое чтение, 18 декабря — второе, 19 декабря — третье", - сообщается на думском сайте.

К основным целям государственной политики в области виноградарства и виноделия законопроект относит повышение качества продукции, производство и оборот которой осуществляется в России, повышение ее конкурентоспособности, увеличение количества российских виноградарей и виноделов, обеспечение и защиту права граждан на безопасность продукции и достоверную информацию о месте происхождения, составе и характеристиках вина.

Будут установлены единые требования для отечественного и импортного вина. Одновременно вводятся обязательные требования к этикеткам, позволяющие четко отделять вино от виноградосодержащих напитков, что должно ограничить возможность злоупотреблений и обмана потребителей, считают разработчики.

Таким образом, вином будет именоваться продукция, которая изготовлена исключительно "в результате полного или неполного брожения целого или дробленого свежего винограда или свежего виноградного сусла".

Крепость вина, которое можно будет продавать в России, составит от 7,5 до 18% доли этилового спирта.

Сбор винограда в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
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Также появится термин "вино России". Он означает, что напиток произведен из отечественного винограда. На этикетках бутылок нужно будет указывать информацию о сорте винограда, месте его происхождения и годе урожая.

Среди авторов нового законопроекта - вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат от "Единой России" Геннадий Онищенко, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) и другие депутаты.

С 1 января 2020 года в России также вступает в силу закон, устанавливающий единую акцизную ставку на российское и импортное вино.

 

 

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