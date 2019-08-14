Винный гид: эксперты рассказали, как понять, что напиток не стоит пить

Специалисты Роскачества рассказали, как по внешним признакам определить качество вина и избежать употребления испорченных алкогольных напитков.

СУХУМ, 14 авг- Sputnik. Вино должно быть чистым и прозрачным по цвету, без осадка и так называемых "хлопьев", рассказали специалисты Роскачества.

Даже насыщенные красные вина при взгляде на просвет должны быть прозрачными и "без посторонних включений", говорится в сообщении на сайте организации. Молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, может обладать легким зеленоватым или лимонным оттенком.

Если молодое белое сухое вино отливает янтарем, похоже по цвету на нерафинированное подсолнечное масло, это значит, что оно окислено и преждевременно состарилось, поэтому пить его нельзя. В проблемных винах может быть повышен уровень так называемых "летучих кислот", о чем говорят резкие "уксусные" оттенки в аромате.

Главный враг белого вина - кислород: его наличие выдадут тона моченого яблока, "оттенок" старого погреба, подгнившей листвы. Некачественно сделанное красное вино будет выдавать аромат вареной свеклы. Овощные "оттенки" вообще не свойственны здоровому вину и могут говорить о нарушениях гигиены на винодельне, указывается в сообщении.

Самая распространенная проблема - болезнь пробки. От наличия "корка" - запаха мокрого картона, который полностью перебивает аромат вина, - не застрахованы даже самые лучшие дорогие вина. Его вызывает вещество трихлоранизол, которое поражает натуральную пробку, изготавливаемую из коры дуба особой породы, растущей в Испании и Португалии, говорится в сообщении.

Также отмечается, что жжение в горле при первом глотке - сигнал высокого уровня летучих кислот, избытка диоксида серы, которым защищают вино от окисления и проблем с микробиологией. Такой напиток тоже лучше не употреблять, говорят эксперты.

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