Хорошее вино от хорошего человека: вспоминая Николая Ачба

Один из самых известных виноделов Абхазии Николай Батович Ачба происходил из княжеского рода Ачба. Его отец, князь Бата Ачба, был родом из села Ачандара. Вместе с супругой Екатериной они воспитывали дочь от первого брака Баты Терезу Ачба, дочь от первого брата Екатерины Анастасию Маршания и двоих общих детей, Григория и Николая.

Арифа Капба, Sputnik

Князья из Ачандары

Князь Бата Ачба был известнейшим человеком, уважаемым народом, к нему приходили за советом, он выступал посредником в делах. В 1937 году этот князь был, как и многие лучшие представители абхазского народа и интеллигенции, объявлен "врагом народа", его осудили на 10 лет без права переписки. На тот момент Бате Ачба было 96 лет. По семейным преданиям, которые передаются из уст в уста, когда его осудили на 10 лет, он, человек не без чувства юмора, встал и поблагодарил советскую власть за то, что еще столько лет ему пожелали. На самом деле наказание 10 лет без права переписки приравнивалось к расстрелу. Князя Ачба расстреляли в 1937 году.

Его младший сын Николай родился 30 июля 1904 года. Известно, что он учился в приюте принца Ольденбургского, где учеников довольно серьезно готовили по многим предметам.

© Foto / из архива семьи Ачба Николай Ачба с технологами

Правила винодела Ачба

"Впервые я узнал о Николае Батовиче Ачба лет в 15, - делится своими воспоминаниями коллега Николая Батовича, главный винодел компании "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба, - он уже тогда был известным человеком, работал в станице Крымская в Краснодарском крае, был там главным виноделом на предприятии. Позже по просьбе правительства, когда эту отрасль нужно было поднимать у нас, его пригласили работать в Абхазию на винкомбинат в качестве главного винодела".

Он стал главным виноделом Абхазвинкомбината в 1954 году. Работая в этой должности до конца своих дней, он сумел создать несколько великолепных вин, которые и сейчас являются гордостью предприятия. А хорошее вино может сделать только хороший человек, утверждают знатоки.

"Он необыкновенный по своей сути человек был. Его просто надо было видеть. Вы знаете, Ачба – это наши большие князья, вот и он был во всем князь. Во всем - в своих действиях, в своих поступках. Чего только стоил его внешний вид – он был красавец, необыкновенно красивый человек, и необыкновенно добрый. И наверное, все это помогало ему создавать такие великолепные вина, как "Псоу", "Лыхны", "Букет Абхазии", "Апсны", "Анакопия", а вот вино "Анакопия" мне посчастливилось уже вместе с ним создавать", - рассказывает Валерий Авидзба.

Вино, которое сейчас все знают как "Лыхны" сам Николай Батович хотел назвать "Ачандара" в честь своего любимого родного села, но в дело вмешался первый секретарь Обкома партии Михаил Бгажба.

"Он сказал ему тогда: "Ты всегда успеешь создать вино и назвать его в честь Ачандары, а вот Лыхны – все-таки это древняя резиденция наших царей, я бы хотел, чтобы вино называлось "Лыхны", - вспоминает Авидзба историю о том, как название вина "Ачандара" уступило "Лыхны".

© Foto / из архива семьи Ачба Николай Ачба

"Он бредил виноделием"

Валерий Авидзба считает себя учеником Николая Ачба и безмерно благодарен ему за то, что с самых первых дней работы на винзаводе он "взял его под свое крылышко" и научил всему, что сам знал и умел в тонком искусстве виноделия. Авидзба работал бок о бок с Ачба каждый день с 1965 года по 1972-й. Главной профессиональной чертой учителя Валерий Авидзба считает постоянное стремление к развитию и новаторство.

"Он бредил виноделием, вином и виноградом. А также Николай Батович все время был в поиске, он хотел создавать новое, вводить новшества в работу, и все это у него получалось. Помимо того, он создал хороший коллектив. Директором у нас был другой человек, Дзяпш-ипа Давид Георгиевич, который считался генеральным директором "Абхазвинкомбината", а Николай Батович был главным виноделом, и всем творчеством, конечно, занимался он", - вспоминает Валерий Авидзба.

Николая Ачба хорошо знали и уважали в винодельческих кругах всего Советского Союза, и не только. Валерий Авидзба, бывавший вместе с шефом на многих винодельческих ярмарках и международных конкурсах вин, отмечает, что личность главного абхазского винодела была настолько яркой, что всегда привлекала внимание и он зачастую становился чуть ли ни центральной фигурой на каждом мероприятии.

"Николай Батович особо не выезжал за границу, но конкурсы вин были исключением. Хорошо помню, что в 1966 году в Тбилиси проходил всемирный конкурс вин, там все в него просто влюбились, очаровались его личностью все эти европейцы. И это неудивительно, его стоило только раз увидеть. Все подходили и спрашивали, кто вы, откуда вы. Никогда не забуду, как его тепло принимал генеральный директор Международной организации виноделов барон Леруа. Их дружба началась буквально сразу, с первого знакомства, с первых фраз, таким он был, Николай Батович, обворожительным человеком", - поделился Авидзба.

© Foto / из архива семьи Ачба Николай Ачба создал винодельческую династию Ачба

По стопам

Николай Ачба буквально создал винодельческую династию Ачба. Его сын Владимир Ачба возглавил "Абхазвино" в 1972 году ("Абхазвинкомбинат" был переименован в "Абхазвино" - ред.) был талантливым виноделом и отличным руководителем. Сейчас Госкомпанию "Вина и воды Абхазии" возглавляет внук Николая Ачба, тоже по имени Николай, посвятил себя виноделию и правнук Саид.

"Мне посчастливилось работать и с сыном Николая Батовича - Владимиром, и я вам скажу, это был такого же уровня винодел, как и его отец. Есть книга, выпущенная в Ялте "Известные виноделы стран СНГ", там есть его биография, много информации о нем написано", - отмечает Авидзба.

Внук Николай, нынешний генеральный директор компании "Вина и воды Абхазии", в одном из интервью рассказывал, что бывал на винзаводе еще с дедом, а в юности, лет с тринадцати, каждое лето по одному месяцу по требованию отца работал простым рабочим в самых разных отделах предприятия.

Правнук Саид – сын известного врача Льва Ачба - тоже работает в компании "Вина и воды Абхазии", прослыл новатором и находится в постоянном поиске, как и его прадед.

© Foto / из архива семьи Ачба Линейка абхазских вин

Абхазские вина известны на внутреннем и внешнем рынках, стабильно завоевывают награды и медали на отраслевых конкурсах.

"Лучшей памятью о Николае Батовиче будет, есть и должно быть высочайшее качество абхазских вин, и радостно, что у нас очень много наград на всемирных и международных конкурсах было после Николая Батовича. Я думаю, что все вместе мы достойно продолжаем те традиции, которые он когда-то заложил", - считает Валерий Авидзба.

Николая Ачба не стало 7 марта 1972 года, но дело его жизни продолжается.

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