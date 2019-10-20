Раскрыть потенциал: Патриарх Кирилл рассказал, для чего нужна церковь

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал деятельность Русской православной церкви (РПЦ) необходимым условием для полного раскрытия потенциала народа России, передает РИА Новости.

"Чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека, чем сильнее дух народа - тем сильнее его потенциал. Если человеку невоцерковленному, далекому от церкви, в двух словах сказать, для чего нужна церковь - церковь… нужна для того, чтобы был силен дух нашего народа", - сказал патриарх.

Кроме того, патриарх Кирилл подчеркнул, что именно от силы духа человека зависит воплощение любой героической идеи.

"Если и есть неверующие люди, которые признают само явление героизма, им нужно очень сильно задуматься, что такое герой и что такое героизм, как человек отдает самого себя, иногда жизнь самых близких людей, во имя идеи? Во времена Великой Отечественной войны была всеохватывающая, народная идея спасения страны.… Идея - это то, что принадлежит нашему духу, и поэтому реализация такой героической идеи, как защита отечества, осуществляется в первую очередь на уровне человеческого духа, души человеческой", - добавил он.

Он также призвал православных христиан особенно заботиться об укреплении веры у детей и молодежи.

"Мое особое слово - к детям, к молодежи, к родителям, мамам и папам, бабушкам и дедушкам - заботьтесь об укреплении духа, а значит, и веры в сердцах ваших детей и внуков! Не отдавайте их злому хищнику-дьяволу, который истребляет самое главное - он выклевывает из сердца человека веру, он разрушает человеческую душу", - обратился к верующим патриарх.

Предстоятель церкви попросил верующих вспоминать его в молитвах, так как он "очень в этой молитве нуждается".

Первосвятительский визит патриарха в Брянскую митрополию проходит 20 октября.

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