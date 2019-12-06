Названы самые популярные актеры года

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Кинопортал IMDb опубликовал список десяти самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Самой популярной актрисой года стала Бри Ларсон, сыгравшая роль Капитана Марвел в киновселенной Марвел.
Вторую строчку рейтинга заняла Эрин Мориарти, которая снялась в роли супергероини "Старлайт" в сериале "Пацаны".
За ней следует Эмилия Кларк — Дейнерис Таргариен из "Игры престолов".
Наоми Скотт, сыгравшая принцессу Жасмин также попала в список.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пятым оказался Дакре Монтгомери из сериала "Очень странные дела".
А на шестом месте Закари Ливай из фильма по комиксам DC "Шазам!".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Седьмое, восьмое и девятое места в рейтинге заняли Киану Ривз, Роза Салазар и Марго Робби.
Завершает список десяти популярных актеров года Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.
"Джокер" стал самым успешным проектом, снятым по комиксу, а также самым кассовым фильмом с рейтингом R.
Читайте также:
-
Названы песни, которые хочется слушать бесконечно
-
Вампиры, зомби и мертвецы: назван самый страшный сериал в истории телевидения