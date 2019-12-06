Названы самые популярные актеры года

Топ-10 рейтинг составили на основе поисковых запросов на популярном портале IMDb за последний год.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Кинопортал IMDb опубликовал список десяти самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Самой популярной актрисой года стала Бри Ларсон, сыгравшая роль Капитана Марвел в киновселенной Марвел.

Вторую строчку рейтинга заняла Эрин Мориарти, которая снялась в роли супергероини "Старлайт" в сериале "Пацаны".

За ней следует Эмилия Кларк — Дейнерис Таргариен из "Игры престолов".

Наоми Скотт, сыгравшая принцессу Жасмин также попала в список.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Scott (@naomigscott) 25 Ноя 2019 в 9:04 PST

Пятым оказался Дакре Монтгомери из сериала "Очень странные дела".

А на шестом месте Закари Ливай из фильма по комиксам DC "Шазам!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zachary Levi (@zacharylevi) 5 Апр 2019 в 12:52 PDT

Седьмое, восьмое и девятое места в рейтинге заняли Киану Ривз, Роза Салазар и Марго Робби.

Завершает список десяти популярных актеров года Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.

"Джокер" стал самым успешным проектом, снятым по комиксу, а также самым кассовым фильмом с рейтингом R.

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