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Сравнение не в пользу йогурта: эксперты рассказали о богатых кальцием продуктах

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20200127/1029320935/Sravnenie-ne-v-polzu-yogurta-eksperty-rasskazali-o-bogatykh-kaltsiem-produktakh.html

Сыр и сгущенное молоко дадут организму гораздо больше кальция, чем любой разрекламированный йогурт.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Распространенное мнение о том, что йогурт является богатым источником кальция, не подтвердилось в ходе исследований, сообщили в Роскачестве. Восполнить нехватку этого элемента в организме гораздо лучше помогут сыр или сгущенное молоко. 

"Как бы много кальция ни обещали производители, его будет недостаточно для покрытия суточной нормы (...) Если сравнивать йогурт с другими молочными продуктами, то сравнение будет далеко не в его пользу", - рассказали в Роскачестве. 

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, суточная норма кальция для людей в возрасте от 19 до 50 лет составляет один грамм, а после 50 лет – 1,2 грамма. Количество кальция в проверенных Роскачеством йогуртах составило от 75 миллиграммов до 83 миллиграммов на 100 граммов. 

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По мнению экспертов, суточную дозу кальция легче восполнить молоком или некоторыми видами сыра. Например, 100 граммов сгущенного молока может дать около трети суточной нормы, а плавленый сыр (100 граммов) – почти две трети. Однако нужно нужно учитывать, что вместе с кальцием потребитель со сгущенкой получает повышенное содержание сахара, в случае плавленого сыра - фосфатов. 

Для более эффективного усвоения желательно употреблять кальций в сочетании с продуктами, содержащими витамин D и белок.

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