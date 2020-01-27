Сравнение не в пользу йогурта: эксперты рассказали о богатых кальцием продуктах

Сыр и сгущенное молоко дадут организму гораздо больше кальция, чем любой разрекламированный йогурт.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Распространенное мнение о том, что йогурт является богатым источником кальция, не подтвердилось в ходе исследований, сообщили в Роскачестве. Восполнить нехватку этого элемента в организме гораздо лучше помогут сыр или сгущенное молоко.

"Как бы много кальция ни обещали производители, его будет недостаточно для покрытия суточной нормы (...) Если сравнивать йогурт с другими молочными продуктами, то сравнение будет далеко не в его пользу", - рассказали в Роскачестве.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, суточная норма кальция для людей в возрасте от 19 до 50 лет составляет один грамм, а после 50 лет – 1,2 грамма. Количество кальция в проверенных Роскачеством йогуртах составило от 75 миллиграммов до 83 миллиграммов на 100 граммов.

По мнению экспертов, суточную дозу кальция легче восполнить молоком или некоторыми видами сыра. Например, 100 граммов сгущенного молока может дать около трети суточной нормы, а плавленый сыр (100 граммов) – почти две трети. Однако нужно нужно учитывать, что вместе с кальцием потребитель со сгущенкой получает повышенное содержание сахара, в случае плавленого сыра - фосфатов.

Для более эффективного усвоения желательно употреблять кальций в сочетании с продуктами, содержащими витамин D и белок.

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