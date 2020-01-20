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Работа молочного комбината Петмол в Санкт-Петербурге

В Роскачестве объяснили, чем сухое молоко может быть лучше цельного

© Sputnik / Алексей Даничев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200120/1029270640/V-Roskachestve-obyasnili-chem-sukhoe-moloko-mozhet-byt-luchshe-tselnogo.html

Роскачество сравнило сухое, цельное и растительное молоко и объяснило, какое из них обладает самыми полезными свойствами.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Продукты из сухого молока так же полезны, как и из цельного, заверили в Роскачестве. Иногда сухое молоко может даже быть качественнее цельного. А вот растительное молоко нельзя считать полноценной альтернативой коровьему. 

"Производится сухое молоко путем концентрирования и высушивания при высоком давлении и при щадящих температурах, поэтому сохраняются не только белки, жиры и углеводы, но и много других полезных веществ. Единственное, чем сухое молоко отличается от цельного, – это отсутствие влаги. Если сухое молоко хранить с соблюдением всех требований, а потом правильно развести водой, то полученное молоко ничем не хуже цельного. Более того, когда сухое молоко изготовили из молока летней дойки, оно лучше цельного молока зимней дойки", - рассказала Роскачеству руководитель службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева. 

Сухое молоко отвечает тем же требованиям, что предъявляются и к цельному. Существуют продукты, которые нельзя приготовить без сухого молока – речь о йогурте, в котором должно быть много белка – от 3,2% до 6%. На заводе при производстве йогурта белок повышают добавлением именно сухого молока.

© Sputnik / Олег Ласточкин
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Эксперт также рассказала, может ли становящееся в последнее время все более популярным растительное молоко стать полноценной заменой коровьему. 

"Это совершенно другой продукт, и называть его молоком некорректно. На мой взгляд, было бы правильным назвать этот продукт, например, напиток из кокоса, сои, риса и т. д", - пояснила Абдуллаева. 

По ее словам, напитки из сои или кокоса могут стать альтернативой молоку для тех, у которых непереносимость молочного белка или лактозы, а также веганам и людям, следящим за уровнем холестерина. Но потребитель получает не такой белок, как в обычном молоке, а растительный. В молочном белке много незаменимых аминокислот, которых нет в растительном белке.

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Теги:
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