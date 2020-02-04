Роспотребнадзор дал рекомендации по предотвращению рака

Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с раком, учрежденный Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Сухум, 4 фев – Sputnik. Во Всемирный день борьбы против рака Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями по профилактике онкологических заболеваний. В ведомстве подчеркнули важность акцентирования внимания на проблемах, связанных с раком, и повышения осведомленности населения о методах раннего выявления и лечения.

Наиболее важными мерами профилактики специалисты назвали здоровый образ жизни и регулярные обследования. Риск развития рака снижают физическая активность, употребление достаточного количества овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, а также отказ от вредных привычек.

Но, к сожалению, нет абсолютных гарантий того, что человек, придерживающийся здорового образа жизни, не заболеет раком. Поэтому необходимо регулярно проходить обследования. Обнаруженный на ранних стадиях рак зачастую несложно вылечить, а не выявленная вовремя болезнь может стать смертельным приговором.

В Роспотребнадзоре отметили, что риск возникновения онкологических заболеваний есть у всех, и с возрастом он увеличивается. В особенности внимательными должны быть люди, у чьих родственников диагностировали рак.

Всемирный день борьбы против рака (4 февраля) был учрежден в 2005 году Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями.

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