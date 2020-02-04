13:17 04 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.43
  • EUR70.13
Поиск
Фитнес в спортзале. Архивное фото

Роспотребнадзор дал рекомендации по предотвращению рака

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102037/32/1020373212.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20200204/1029383675/Rospotrebnadzor-dal-rekomendatsii-po-predotvrascheniyu-raka.html

Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с раком, учрежденный Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Сухум, 4 фев – Sputnik. Во Всемирный день борьбы против рака Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями по профилактике онкологических заболеваний. В ведомстве подчеркнули важность акцентирования внимания на проблемах, связанных с раком, и повышения осведомленности населения о методах раннего выявления и лечения.

Наиболее важными мерами профилактики специалисты назвали здоровый образ жизни и регулярные обследования. Риск развития рака снижают физическая активность, употребление достаточного количества овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, а также отказ от вредных привычек. 

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Ученые нашли у лекарств от артрита и алкоголизма антираковые свойства

Но, к сожалению, нет абсолютных гарантий того, что человек, придерживающийся здорового образа жизни, не заболеет раком. Поэтому необходимо регулярно проходить обследования. Обнаруженный на ранних стадиях рак зачастую несложно вылечить, а не выявленная вовремя болезнь может стать смертельным приговором.  

В Роспотребнадзоре отметили, что риск возникновения онкологических заболеваний есть у всех, и с возрастом он увеличивается. В особенности внимательными должны быть люди, у чьих родственников диагностировали рак. 

Всемирный день борьбы против рака (4 февраля) был учрежден в 2005 году Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
От сказочного леса до полета SpaceX: лучшие пейзажные фотографии года
Евразийские "гастроли": зачем Помпео приезжал в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Расчет стоимости электроэнергии
Получите, расплатитесь: какой счет за электричество в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться