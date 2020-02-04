Онколог Александр Адырхаев: нужно заставлять человека идти к врачу даже против воли

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раком. Онколог Александр Адырхаев рассказал о важности раннего распознавания болезни и опасности самолечения.

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Пациенту, болеющему раком, следует выполнять рекомендации врача и ничего не придумывать от себя, сказал в интервью радио Sputnik онколог-маммолог Александр Адырхаев.

Он отмечает, что родственники и близкие не должны давать пациенту ненужных советов, так как они могут только навредить. Пациент с онкологическим заболеванием, узнавший о своем диагнозе, выходя из медучреждения, попадает под шквал различных советов, рекомендаций о том, как правильно лечить заболевание.

"К сожалению, очень часто информация бывает недостоверной, человека очень важно не сбить с толка. Человек ждет, что кто-то скажет: "Да ладно, ничего страшного нет, у моего знакомого была опухоль, которая сама рассосалась". Психология человека такая, что он может поддаться и пойти не по тому пути, начать лечиться какими-то народными методами и потерять драгоценное время", - заметил Александр Адырхаев.

Злокачественные опухоли широко распространены во всем мире, в том числе в Абхазии подчеркнул он.

"Наверное трудно найти какую-то семью, в которой нет случаев онкологических заболеваний в том или ином поколении. Люди должны научиться вовремя распознать либо заподозрить у себя такой серьезный диагноз", - сказал врач.

Он добавил, что результаты лечения злокачественных опухолей напрямую зависят от стадии, на которой заболевание было выявлено. "И в настоящее время многие и многие миллиарды долларов, евро и других валют тратятся на то, чтобы найти лечение, но при этом следует признать, что основные силы все же предпринимаются для того, чтобы не предотвратить злокачественный процесс, а выявить его на максимально ранних стадиях", - заметил он.

Сложность в том, что злокачественные процессы на ранних стадиях либо протекают без симптомов, или могут вызывать дискомфорт, болезненность, то есть такие симптомы, из-за которых многие не обращаются к врачу.

"Боль раковые процессы вызывают на поздних стадиях, на третьей или четвертой, когда рак распространяется по организму, появляются метастазы, тогда конечно появляется и болевой синдром", - сказал онколог.

По его мнению, нужно создать механизмы, которые заставляли бы человека обращаться к врачам даже против его воли.

"Если говорить про опыт соседних стран, сейчас очень часто многие организации своих сотрудников ежегодно отправляют принудительно на профилактический медосмотр, где пациенту в течение одного дня могут провести минимальный набор диагностических исследований", - отметил Александр Адырхаев.

В результате этих мероприятий, часто выявляются злокачественные процессы, о которых сам пациент не подозревал.

"У нас в Абхазии такого рода практика к сожалению мало распространена, нам надо полагаться на сознательность самого пациента и его родственников, которые могут привести человека к онкологу", - заметил он.

Каждая женщина ежегодно должна обращаться к таким специалистам как моммолог, гинеколог, каждый мужчина хотя бы раз в год должен делать рентген легких, сдавать кровь на онкомаркеры, рассказал врач.

"Очень важно, чтобы пациент обратился к онкологу, если у него есть заболевание, которое долго не лечится. Если, например, у человека язва, которая долго не заживает, надо обратиться к онкологу", - сказал Адырхаев.

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Он был учрежден Международным союзом борьбы против рака (International Union Against Cancer, UICC) с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.

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