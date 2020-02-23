Уехать за море и попасть в сеть: куда довел родной язык преподавательницу из Абхазии

На уходящей неделе, 21 февраля, отмечался Международный день родного языка. О том, как пытаются сберечь языковые традиции выходцы из Абхазии в Турции, и жители каких стран учатся в онлайн-школе абхазского языка - читайте в материале Sputnik.

Амина Квициния преподавала родной язык абхазской диаспоре в Турции. После возвращения домой она продолжила заниматься любимым делом, значительно расширив свою географию.

Асида Квициния, Sputnik.

Министерство по репатриации Абхазии предложило Амине Квициния преподавать родной язык в Турции. Идея показалась молодому педагогу интересной, она быстро согласилась, прошла месячный методологический курс и отправилась навстречу неизведанному.

Большая абхазская диаспора живет в городе Сакарья на северо-западе Турции. С него и началось знакомство Амины с поселившимися за море соотечественниками. Там же прошли и ее первые уроки.

"В Сакарья мы посещали абхазские деревни, которые расположены близ города, ходили в гости, познакомились со старейшинами. Это был мой первый опыт работы, я пыталась освоиться, адаптироваться, и проверить на практике разработанную методику преподавания", - вспоминает она.За две недели в городе Амина провела всего несколько уроков. Но министерство решило, что один из учителей должен отправиться в абхазскую деревню Дариари. Жребий выпал Амине, и вскоре ей пришлось продолжить свое путешествие.

© Foto / Амина Квициния Занятия Амины посещают ученики всех возрастов

Малая Абхазия

Деревни репатриантов в Турции очень похожи на абхазские. Ландшафты, дома, образ жизни - все напоминает о родине предков. Оказавшись в Турции в период махаджирства, жители Абхазии искали места напоминающие те, что они покинули.

"Я была в деревне, где проживают представители моей фамилии, и она очень похожа на наше родовое село Атара. Там такие же леса, узкие тропинки. Репатрианты сильно привязаны к своим селам. Некоторые всю жизнь не покидают их, живут и стареют в одной деревне", - рассказывает Амина.

Заботу о молодой учительнице в Дариари взяла на себя большая семья Бычевцев, которая очень тепло ее приняла и помогла быстрее адаптироваться. К тому же, уроки абхазского начали пользоваться популярностью. Это придавало сил и уверенности.

Уроки абхазского

Занятия Амины стали посещать ученики всех возрастов. Молодежь Дариарии не знала абхазского, но взрослые жители деревни говорили на нем довольно свободно.

Сначала было сложно преподавать молодому поколению репатриантов, но на помощь пришли старше, взяв на себя функцию переводчиков. Со временем Амина начала понемногу говорить по-турецки и стала справляться самостоятельно.

Урок абхазского языка длился час. На первом занятии преподаватель рассказывала ученикам об истории происхождения языка, затем приступала к алфавиту. Дальше шли упражнения по грамматике и лексике. Разговорной речи были посвящены отдельные часы. Их Амина и считает самыми важными, ведь язык получает свою силу только когда на нем говорят.

"На уроках разговорной речи мы учили фразы, которые можно использовать в повседневной жизни. Новые слова хорошо запоминаются, когда их учат в игровой форме. Мои ученики вставали в круг, я задавала вопрос и кидала мяч одному из них, он должен быстро ответить и с новым вопросом передать мяч другому", - вспоминает она.

Амина часто проводила смешанные уроки со взрослыми и детьми. И тут всплыла новая сложность. Взрослые, хоть и неплохо говорили, не умели писать на абхазском, а изучение любого языка принято начинать с алфавита.

На смешанных уроках можно было наблюдать все проявления апсуара.

© Foto / Амина Квициния Так же проходят смешанные уроки со взрослыми и детьми

"Абхазских деревнях Турции очень хорошо сохранилось уважение к старшим, за этим приятно было наблюдать. Во время диалогов, взрослые и молодые должны были общаться между собой на абхазском. Старшие, которые владели языком, подсказывали младшим, а молодые ученики при этом очень стеснялись, и не исправляли старших, если те ошибались", - говорит она.

Забыть язык

Многие репатрианты в Турции, которым сейчас от 35 лет и старше, в детстве знали один язык - абхазский. Тогда дома принято было говорить только на родном языке. Но со временем многие представители диаспоры столкнулись с проблемой: их дети не понимали преподавателей в школе и не могли общаться со своими сверстниками. Тогда на общем сходе абхазов старейшины приняли решение: говорить с детьми на турецком, обучить их языку, чтобы они могли окончить школу. Об этом Амине рассказали молодые ученики, которые сейчас хотят заговорить на абхазском.

Амина проработала в Дариари полгода. За это недолгое время ее ученики освоили азы абхазского языка, молодое поколение лучше стало понимать абхазскую речь.

"Уроки вызвали большой интерес репатриантов к родному языку, они загорелись желанием не только продолжить занятия, но и стать ближе к своей стране, больше узнать о ее жизни и истории. В Дариари меня приняли как родную, и мне было грустно оставлять их", - вспоминает она.

После завершения курса в Дариари Амину перевели в Турецкий город Измит, там она проработала около года.

"В Измите гораздо меньше людей говорят на абхазском, и поэтому там стараются уделить много внимания родному языку. Мои уроки посещали только взрослые ученики, они очень старались и делали успехи. Как и в Дариари, мне было несложно адаптироваться, меня приняли также тепло и с заботой", - продолжает она.

Абхазский онлайн

Сейчас Амина уже больше полугода работает в онлайн-школе "Алашарбага". У нее взрослая группа учеников. В основном уроки берут абхазы, которые хотят улучшить навыки владения языком, а также те, кто живет за границей, - в Германии и Англии. Среди учеников есть и русские, которые часто приезжают в Абхазию или переехали сюда жить.

Но качеством имеющихся учебных материалов Амина не слишком довольна. Она пытается самостоятельно их адаптировать, беря в пример современные учебники английского языка.

"Я готовлюсь к каждому уроку. Мне не нравится работать с абхазским пособием, оно мне кажется неинтересным, поэтому я перевожу для своих учеников лекции и упражнения из оксфордского пособия. Допустим у нас тема "болезни", я перевожу все фразы, упражнения использую их методику, она более эффективная", - говорит Амина.

© Foto / Амина Квициния Уроки в школе вызвали большой интерес репатриантов к родному языку

Она уверена, что нужен более современный подход к преподаванию абхазского языка. Популяризовать его могли бы помочь интернет-технологии, но до сих пор нет ни одного удобного электронного переводчика. Сейчас существует одно приложение, которое переводит только с русского на абхазский.

На абхазский язык не переводят и популярную литературу. Многие говорят о проблеме языка, но для ее решения, считает преподаватель, мало что делается. Чтобы сохранить язык, чтобы молодежь на нем говорила, он должен быть повсюду и должен быть доступен.

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