Мечта о стране за морем: как Еркут Адзынба вернулся из Турции на землю предков

О том, почему родившийся и выросший в Турции Еркут Адзынба решил вернуться на историческую родину, что предшествовало этому событию и как он обустраивал здесь свою жизнь, читайте в материале Sputnik.

Еркут Адзынба родился в турецком селе Алынджа, где живут представители абхазской диаспоры, предки которых были изгнаны из Абхазии в XIX веке в результате Кавказской войны.

Сырма Ашуба, Sputnik

Родом из Псху



Еркут Адзынба родился в небольшом живописном селе Алынджа. Помимо его семьи, в селе живут представители абхазских фамилий, таких как Маршан, Ашхаруа, Чокуа, Хециа и других.

"Наш род происходит из села Псху, предки оттуда переселились в Цабал. В XIX веке мой прадед был изгнан в Турцию, его звали Хусраб. Сначала он оказался в селе Ермалы, где жили абхазы и турки, спустя 10 лет он переехал жить в Алынджа", - рассказал репатриант.

© Foto / Еркәыт Арӡынба иархив аҟынтәи Алынджа

В доме Еркута Адзынба рассказывали истории, связанные с Абхазией, с детства он слышал про далекую родину и мечтал когда-нибудь оказаться на земле предков.

"Моя бабушка рассказывала нам истории, связанные с Абхазией, тогда мы были маленькие и не очень задумывались над ними, однако когда подросли, стали понимать, что за морем есть страна, откуда родом наши предки, и стали мечтать оказаться там", - говорит он.

В селе Алынджа сохранились язык, абхазские традиции, именно это позволило вернуться на родину, отмечает Адзынба.

Путь на родину

Впервые в Абхазию Еркут приехал в 1990 году, а более шести лет назад перебрался в республику на постоянное место жительство.

"Впервые я приехал в Абхазию в 1990 году с группой из шестнадцати человек, прилетели в Бабушарский аэропорт.Тогда мы находились в республике десять дней, это были лучшие дни в моей жизни. Я увидел, как живут абхазы, познакомился со своими однофамильцами, нас приняли с распростертыми объятьями", - вспоминает он.

Еркут планировал приехать жить в Абхазию раньше, однако по различным обстоятельствам не мог этого сделать.

"В 2012 году проходил Абхазо-абазинский конгресс, тогда я приехал в Абхазию вместе с делегацией. Здесь я увидел всех родственников, в том числе Заура Ардзинба. Он показал мне мою фотографию, которая была сделана 22 года назад, в первый приезд, мне было очень приятно", - рассказывает репатриант.

Еркут Адзынба в свой второй приезд в Абхазию задержался на 20 дней.

"Когда я уезжал, Заур спросил, когда я снова вернусь в Абхазию, и напомнил, что 22 года назад я обещал приехать в скором времени, но не сделал этого. Я ответил ему, что вернусь, и сделал это спустя месяц, с тех пор живу в Абхазии", - сказал он.

Местом жительства Еркут выбрал село Мачара, работает в очамчырском порту вместе с другими репатриантами.

"Репатриантам, приезжающим в Абхазию, я всегда говорю:"Если полюбить Абхазию, то Абхазия полюбит тебя", - подчеркнул репатриант.

Живущих в Турции и других странах абхазов он призвал вернуться на родину и связать с ней свою судьбу.

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