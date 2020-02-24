Счастье жить на родине: как генерал из Сирии Бырзадж Маршан переехал в Абхазию 

Несколько лет назад потомок махаджиров Бырзадж Маршан переехал в Абхазию из Сирии. Насколько тяжелым было для него это решение, как он обустроил на родине свой быт и чем стал заниматься, читайте в материале Sputnik.

Бырзадж Маршан много лет был летчиком сирийской армии и дослужился до звания генерала. Переехать на родину предков было для него одной из главных целей в жизни, которую он в итоге осуществил.

Sputnik

Путь домой

Бырзадж Маршан уже шесть лет живет в поселке Агудзера Гулрыпшского района с супругой Лианой Ванача, двумя сыновьями и двумя дочерьми.

До решения приехать в Абхазию репатриант на протяжении более 40 лет служил в сирийской армии, был летчиком. Война в Сирии кардинально изменила его жизнь.

© Foto / предоставлено Сырмой Ашуба Бырзадж Маршан уже шесть лет живет со своей семьей в поселке Агудзера

"Я давно планировал переехать в Абхазию, но обстоятельства не позволяли этого сделать, особенно моя работа. Потом мне сделали операцию, из-за которой мне пришлось уйти на пенсию", - рассказал он.

По его словам, оказаться на родине предков было мечтой, которая наконец-то сбылась.

"Жить в Абхазии - большое счастье, эта земля наших предков. Связать будущее с родной страной – высшая цель человека, который был вдалеке от родины", - подчеркнул репатриант.

До XIX века, когда большая часть жителей Абхазии вынуждена была покинуть страну, предки Бырзаджа Маршан жили в селе Цабал. Затем они перебрались на Ближний Восток и поселились на территории, которая сейчас принадлежит Израилю. Но после начала палестино-израильских столкновений семья была вынуждена перебраться в Сирию.

© Foto / предоставлено Сырмой Ашуба Бырзадж Маршан с друзьями

"Впервые людей из Абхазии я увидел, когда в Сирию приехал Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца под руководством Василия Царгуш. Тогда нашей радости не было предела", - подчеркнул репатриант.

Еще до приезда в Абхазию Бырзадж Маршан видел свою родину, но только с воздуха. Будучи летчиком, в 1981 году на вертолете Ми-25 он облетел все республики Советского Союза.

Сделав карьеру военного летчика, Бырзадж осуществил свою первую детскую мечту.

© Foto / предоставлено Сырмой Ашуба Более сорока лет Бырзадж Маршан служил в сирийской армии

"В сирийской армии был генерал Мамдух Абаза Маршан, он был летчиком. Когда я был ребенком, надевал его фуражку пилота, мне очень нравилась его форма, я осматривал Мамдуха с головы до ног и сам хотел в будущем стать летчиком. Наши семьи были близкими, когда я родился, имя мне дал Мамдух", - рассказал он.

Жизнь на родной земле

После переселения в Абхазию Бырзадж не стал сидеть сложа руки, а начал искать способы содержать свою семью. Он любит трудиться на земле и вместе с двумя братьями, которые также живут в Абхазии, работает в поселке Дранда в тепличном хозяйстве.

© Foto / предоставлено Сырмой Ашуба Всего в семье Бырзаджа шесть братьев и две сестры

Живя в Абхазии, он хранит воспоминания о Сирии, где родился и провел большую часть своей жизни. Несмотря на то что арабская республика дала ему многое, он всегда мечтал вернулся на свою историческую родину. Он уверен, что так должны поступить сотни тысяч абхазов, живущих за пределами страны.

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