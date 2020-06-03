На каждой кухне: специалисты предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Даже самые безобидные фрукты и овощи, которые можно найти на любой кухне, содержат долю органических токсинов.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Эксперты Роскачества назвали список овощей и фруктов, в которых могут содержаться токсины, и что лучше предпринять, чтобы обезопасить себя.

Отмечается, что токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости и их не поедали раньше времени насекомые или другие паразиты.

При этом количество ядов зависит от зрелости, способов обработки, объемов потребления и части растительного продукта.

Так, зеленая кожура картофеля указывает на содержание соланина. Это вещество вырабатывается на свету и может вызвать сильное отравление и даже галлюцинации. Поврежденные места надо либо срезать, либо выбрасывать весь клубень, если он наполовину зеленый.

Соланин также содержат стебли и листья томатов. Поэтому, когда помидоры становятся розовыми или красными, его содержание снижается до минимума, и плоды становятся безопасными.

Токсичные вещества могут содержать и перезревшие грибы. Кроме того, грибы могут поглощать из почвы тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов.

В фасоли есть фитогемаглютинин, повыщающий проницаемость клеточных мембран, в том числе и для вредных веществ.

Опасными могут оказаться и такие фрукты, как вишня и абрикос. Косточка вишни содержит амигдалин, который при раскусывании и взаимодействии со слюной образует цианид. То же самое происходит при употреблении косточек абрикоса, но вред сводится к минимуму, если их проварить или просушить в духовке, отмечается в сообщении.

Боль в области печени или головокружение из-за ядовитого гликозида может вызвать употребление в большом количестве редьки.

Большое количество мускатного ореха может привести к галлюцинациям, потому что он содержит психоактивное вещество – миристицин.

Такой безопасный фрукт, как яблоко, тоже при определенным условиях может оказаться вредным. Семена яблок, как и недозревшие плоды бузины, содержат синильную кислоту, а при повреждении выделяют небольшое количество цианида.

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