Эксперт назвал главный способ защиты аккаунта в социальных сетях

СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Главный способ защиты аккаунта в социальных сетях - двухфакторная аунтификация, рассказал радио Sputnik специалист по информационной безопасности Владислав Колосов.

Двухфакторная аунтификация – дополнительный способ защиты своей учетной записи. Помимо ввода пароля, нужно также ввести одноразовый код, который приходит на электронную почту или телефон. Этот код действует пару часов, что позволяет аккаунтам быть неуязвимыми для интернет-мошенников.

Эксперт отметил, что пароли в аккаунтах разных соцсетей не должны совпадать, пароль должен быть не меньше двенадцати символов.

"Например, самый распространенный способ — это если мошеннику удается взломать тот или иной сайт: из-за простого пароля, либо просто где-то подсмотрел, либо это связанная учетная запись, то есть взломали один сервис, увидели пароль, увидели этого человека на другом сервисе, попробовали тот же самый пароль, он подошел — все, welcome!", - отметил он.

Особенно задуматься о безопасности своего аккаунта нужно тем, кто занимается активным блогерством.

"В принципе не существует на сегодняшний день каких-то на 100% защищенных способов, которые нельзя было бы обойти. Обойти можно все. Вопрос денег — сколько это будет стоить, чтобы это обойти", - подчеркнул Колосов.

Интернет мошенничество – самый распространенный вид преступлений, связанных с использованием современных технологий. Жертвами кибермошенников каждый день становятся тысячи людей.

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