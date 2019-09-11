Эксперты рассказали, как распознать фальшивых благотворителей в интернете

В Роскачестве рассказали, на что нужно обращать внимание при переводе денег на благотворительные цели.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Жертвовать деньги в проверенные фонды, а не переводить незнакомым частным лицам, советуют эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Как отмечается в сообщении на сайте организации, настоящие фонды размещают прозрачные отчеты о собранных и потраченных средствах на своих сайтах, а также указывают актуальные контактные данные.

При этом специалисты рекомендуют внимательно изучать сайты благотворительных фондов. Поскольку он предполагает ввод персональных и платежных данных, страница должна иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде. Об этом свидетельствуют символы "https" и изображение "замочка" в адресной строке.

Эксперты также советуют проверять реквизиты, не переводить деньги на банковские карты или счета физических лиц, электронные кошельки.

В случае перевода частному лицу, Роскачество замечает, что направлять деньги стоит только тем, кого знаешь лично - друзьям, родственникам, коллегам. При этом стоит предварительно позвонить и уточнить детали происшествия, поскольку злоумышленники могут взломать аккаунт человека, разместив сообщение о сборе денег. Кроме того, следует также проверить предоставленные для перевода денег реквизиты.

"Не распространяйте "фейки". Если вы хотите переслать сообщение в соцсети или мессенджере о сборе средств в помощь другим людям, делайте это только после перепроверки информации. Свяжитесь с тем, кто переслал сообщение, спросите, знает ли он лично того человека, о котором идет речь, общался ли он с ним, уверен ли он в информации. Если вы сомневаетесь в ответах, не переводите денег и не пересылайте призывы о помощи другим", - говорится в сообщении.

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