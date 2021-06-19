Сезон витаминов: как выбирать и правильно мыть фрукты и овощи

Сезонные овощи и фрукты как источник ценных питательных веществ, витаминов и микроэлементов могут принести максимум пользы, если их правильно употреблять в пищу.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям, которые помогут выбрать свежие фрукты, овощи и ягоды.

Внешний вид

Эксперты отмечают, что, покупая овощи, фрукты и ягоды, необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах.

Профилактика инфекционных заболеваний

- соблюдение правил личной гигиены;

- соблюдение условий хранения фруктов, овощей, зелени и ягод;

- тщательное мытье плодов и зелени - обязательное условие их употребления и мера профилактики инфекционных заболеваний.

Как правильно мыть?

не рекомендуется использовать для мытья плодоовощной продукции бытовые средства для мытья посуды или мыло;

корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и т.п.), нужно немного подержать в теплой воде, затем тщательно очистить щеткой, и хорошо промыть;

капусту (белокочанную, пекинскую и др. листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев;

цветную капусту перед споласкиванием прохладной водой лучше разделить на соцветия и освободить от потемневших участков;

зелень - зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья, далее зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой;

для лучшего очищения зелени от патогенных бактерий и микробов можно подержать ее в течение получаса в солевом - уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли и уксуса на 1 литр воды);

виноград надо промывать под "душем" из-под крана, после мытья - дать воде стечь, если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды;

ягоды, как и другие плоды, требуют тщательного мытья перед употреблением, перед мытьем следует отобрать все "лишние" ягоды: мятые, перезревшие, недозревшие, загнившие, поврежденные экземпляры, мыть и держать ягоды в воде дольше необходимого времени нельзя;

для промывания клубники, вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 минут, потом для ягод нужно устроить контрастные "ванны", попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей (но не кипятком!) и холодной водой.

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