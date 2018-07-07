14:24 07 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR73.90
Поиск
Турист в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике

Сколько шагов нужно совершать в день, рассказал медик

© Sputnik . Михаил Мокрушин
Спорт
Получить короткую ссылку
6510

Для поддержания себя в хорошей физической форме необходимо также минимум дважды в неделю заниматься плаванием или кататься на велосипеде, отметил доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. Не менее десяти тысяч шагов необходимо совершать в сутки, чтобы соблюдать достаточную физическую активность, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного гериатра Минздрава России, доктора медицинских наук, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольгу Ткачеву.

Спортивная гимнастика
© Sputnik / Томас Тхайцук
В здоровом теле: как в Сухуме работает бесплатная фитнес-студия

"Человек должен стараться соблюдать достаточную физическую активность. В день он должен делать десять тысяч шагов, 40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде", — пояснила она.

Эксперт также добавила, что нужно отказаться от вредных привычек и следить за своим рационом питания, чтобы жить полноценной жизнью после 60 лет. В частности, не следует переедать, злоупотреблять сладким и соленым.

"Также советую употреблять много овощей и фруктов — съедать в день по пять порций", — добавила Ткачева.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Учебный класс
    Где молодежь?

    Шокирующие цифры — на 194 тысячи человек сократилось число школьников и студентов в Молдове по сравнению с десятилетней давностью.

  • Автомобильный мост, архивное фото
    Мост вместо хаджа

    Жительница Согдийской области Таджикистана потратила все деньги, которые копила на хадж, на строительство автомобильного моста.

  • Туристы осматривают мавзолей Гур Эмира в Самарканде
    Враги туризма

    Государственный комитет туризма Узбекистана назвал факторы, которые сдерживают рост туристического потока в республику.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: вулкан, президент Мексики и Чемпионат мира по футболу
Белка и сова
Битва за жилплощадь: белка выгнала сову из дупла
Как уберечь себя от менингита
Как уберечься от менингита

Соцсети

Sputnikabkhazia