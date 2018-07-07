Сколько шагов нужно совершать в день, рассказал медик

Для поддержания себя в хорошей физической форме необходимо также минимум дважды в неделю заниматься плаванием или кататься на велосипеде, отметил доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

СУХУМ, 7 июл — Sputnik. Не менее десяти тысяч шагов необходимо совершать в сутки, чтобы соблюдать достаточную физическую активность, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного гериатра Минздрава России, доктора медицинских наук, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольгу Ткачеву.

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"Человек должен стараться соблюдать достаточную физическую активность. В день он должен делать десять тысяч шагов, 40 минут уделять быстрой ходьбе, хотя бы два раза в неделю плавать или ездить на велосипеде", — пояснила она.

Эксперт также добавила, что нужно отказаться от вредных привычек и следить за своим рационом питания, чтобы жить полноценной жизнью после 60 лет. В частности, не следует переедать, злоупотреблять сладким и соленым.

"Также советую употреблять много овощей и фруктов — съедать в день по пять порций", — добавила Ткачева.