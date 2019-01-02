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Хабиб и Конор вновь сразятся в октагоне

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
Спорт
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Повторный бой между чемпионами UFC в легком весе может состояться в 2019 году.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Президент UFC Дэйна Уайт считает, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может пройти в 2019 году, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на портал Sports.kz.

"Я думаю, реванш в 2019 году состоится. Очевидно, парни хотят победить. Пока все идет хорошо, поэтому этот поединок должен случиться", — цитирует Уайта портал Sports.kz.

Удушающий прием в четвертом раунде
© REUTERS / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
Глазами болельщика: как Хабиб и Конор сделали бой сенсацией

Завершившийся скандалом поединок бойцов по смешанным единоборствам Нурмагомедова и Макгрегора прошел 6 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Хабиб победил, использовав удушающий прием. Но затем перепрыгнул через сетку октагона и устроил драку со спарринг-партнером Макгрегора Диллоном Дэнисом, за что подвергся штрафным санкциям.

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