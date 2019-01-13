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Гонщик Камаз Мастера Андрей Каргинов и второй пилот Андрей Мокеев во время гонки в Перу - 10 января 2019 года

Команда Каргинова дисквалифицирована с ралли-рейда "Дакар"

© REUTERS / CARLOS JASSO
Спорт
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Экипаж команды Каргинова был дисквалифицирован за то, что не остановился после того, как сбил одного из зрителей.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Экипаж команды из России "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда "Дакар" за то, что не остановился на трассе после того, как сбил одного из зрителей, сообщает телеканал "Россия 24".

Автомобиль команды КАМАЗ-мастер
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Несчастный случай произошел на 279-м километре трассы во время пятого этапа ралли-рейда. В заявлении "Камаза" сообщается, что на одном из сложных участков пути в песках пилот стремился забраться на крутой подъем и объехать находившуюся на дюне группу людей. Однако один из зрителей, споткнувшись, ногой попал под заднее колесо "Камаза". Каргинов не мог видеть этот эпизода гонки и узнал о проишествии только после финиша. Несмотря на это, организаторы решили дисквалифицировать российскую команду, которая шла в тройке общего зачета ралли-рейда.

"Команда "Камаз-мастер" сожалеет о случившемся и готова оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо", — сказано в сообщении.

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Пресс-служба "Дакара" ранее проинформировала, что пострадавшим оказался 60-летний мужчина из ЮАР. Он следил за гонкой из не огороженной и небезопасной зоны. У южноафриканца диагностирован переломом бедренной кости. После инцидента он был экстренно доставлен в госпиталь на вертолете.

Теги:
КАМАЗ-мастер


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