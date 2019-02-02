Спортсмены из Абхазии выступят на чемпионате по тайскому боксу в Курске

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Пять молодых спортсменов из Абхазии выступят на соревнованиях по тайскому боксу в Курске, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава.
"Всего в этих соревнованиях примут участие пять наших спортсменов. Самому младшему 13 лет, а самая взрослая у нас Суламита Цкуя, ей 22 года. Это будет отбор на чемпионат России, а уже оттуда можно будет попробовать пройти на Чемпионат мира или Европы", - рассказал Гергедава.
"Настрой на победу. Наши бойцы хорошо проявили себя на прошлых чемпионатах и мы рассчитываем выйти на чемпионат России, но точно будет не легко", - поделился ожиданиями Гергедава.
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Всего на первенство по тайскому боксу в Курск съедутся около 300 спортсменов из 21 региона Российской Федерации.