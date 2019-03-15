Передумали: Чемпионат Европы ConIFA пройдет по новым правилам

Чемпионат Европы по версии ConIFA пройдет в 2019 году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA пройдет по новым правилам, рассказал вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава в пятницу 15 марта.

"Позавчера по скайп-конференции судейской коллегии ConIFA мы все-таки приняли решение не ждать вступления в силу поправок от IFAB в правила игры в футбол. Эти изменения применят уже на Чемпионате Европы в Арцахе", - отметил Пагава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пагава о новых правилах футбола: уменьшают риск конфликта на поле

По мнению вице-президента ConIFA, не все новые футбольные правила будут восприняты спокойно самими игроками и тренерами. Пагава считает, что футболистов может не устроить то, что после замены они должны будут покидать поле с ближайшей бровки.

"Для каждого футболиста выход с поля – это как ритуал. Это можно сравнить с тем, как артисты покидают сцену под аплодисменты. Конечно, при уходе с бровки эффект теряется", - сказал Пагава.

Что касается "санкций" в отношении тренеров, по которым их могут удалить с матча за излишнюю эмоциональность, считает он, это может привести к конфликту. Все остальные нововведения вице-президент ConIFA назвал полезной практикой, не мешающей игровому процессу.

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разработал изменения правил футбола. Одно из них связано с касанием мяча рукой. Если футболист, который забил мяч, хотя бы неумышленно сыграл рукой, то это будет считаться нарушением правил.

Согласно новым правилам замененный игрок обязан будет покинуть поле через ближайшую боковую линию. Сейчас футболисты уходят на замену через ту боковую линию, где располагаются скамейки запасных.

Также футболистам атакующей команды при выполнении штрафного будет запрещено вставать в стенку обороняющейся команды. При этом они смогут выстраивать собственную стенку.

Четвертое изменение касается пенальти. Теперь голкиперу можно будет касаться линии ворот только одной ногой, а не строго двумя.

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Желтые и красные карточки теперь будут показывать тренерам за неподобающее поведение и другие нарушения. А после попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч.

Изменения вступят в силу летом 2019 года.